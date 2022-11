Η Sarah Ferguson αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην παραγωγή του 'The Crown'

O πέμπτος κύκλος του 'The Crown' θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου με τους fans να ανυπομονούν να παρακολουθήσουν την πιο ενδιαφέρουσα ίσως περίοδο στην νεότερη ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, τη δεκαετία του '90 κατά την οποία το Παλάτι αντιμετώπισε πολλά σκάνδαλα, το διαζύγιο του Καρόλου και της Diana, αλλά και τον θάνατο της δημοφιλούς πριγκίπισσας.

Η Sarah Ferguson είναι από τα ελάχιστα μέλη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας που είχε μιλήσει δημόσια για το The Crown, αποκαλύπτοντας ότι κάποια στιγμή είχε προσφερθεί να βοηθήσει τους συντελεστές όσον αφορά την παρουσίαση του χαρακτήρα της. Νέα δημοσιεύματα, όμως, θέλουν τη δούκισσα του York να δηλώνει ότι δεν είχε ποτέ καμιά ανάμειξη με την παραγωγή της σειράς του Netflix.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mail Online, η Ferguson αρνήθηκε ότι είχε συχνή επικοινωνία με την παραγωγή του 'The Crown' δίνοντας πληροφορίες και λειτουργώντας ως σύμβουλος σε θέματα σεναρίου. Εκπρόσωπος της δούκισσας ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του πως "η δούκισσα ήταν σε επικοινωνία πέρυσι με τον Andy Harries που είναι παραγωγός του The Crown και είχαν μια συζήτηση για μεταφορά του βιβλίου της 'Her Heart For A Compass' στη μικρή οθόνη. Δεν συζήτησαν για το The Crown ή για καμιά ανάμειξη με τη σειρά με κανένα τρόπο. Σαν σύσταση έγινε ξεχωριστά από ένα κοινό φίλο αλλά δεν εξελίχθηκε από καμία πλευρά”.

Η ίδια η Ferguson δήλωσε πως "έγραψα στον Andy Harries αλλά για την ιδέα να γίνει το 'Her Heart For A Compass' ταινία ή τηλεοπτική σειρά παρά για την παρουσίασή μου στο The Crown”.