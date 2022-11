Ο Sean Penn παρέδωσε το Όσκαρ του στον Volodymyr Zelenskyy

Ο Sean Penn έδωσε ένα από τα Όσκαρ του στον Ουκρανό πρόεδρο, Volodymyr Zelenskyy, κατά τη διάρκεια της τρίτης του επίσκεψης στη χώρα για να εκφράσει την συμπαράστασή του στον αγώνα που δίνουν κατά της ρωσικής εισβολής.

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο 44χρονος πρόεδρος στο Instagram, ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός παραδίδει ένα αγαλματίδιο στον Zelenskyy σε συνάντηση που είχαν στο γραφείο του στο Κίεβο.

"Είναι ένα συμβολικό, χαζό πράγμα αλλά αν ξέρω ότι αυτό είναι εδώ μαζί σου, τότε θα νιώθω καλύτερα και δυνατός για τον αγώνα" είπε ο 62χρονος λέγοντάς του πως όταν η Ουκρανία κερδίσει μπορεί να τον επισκεφτεί στο Μαλιμπού για να του το επιστρέψει.

Όπως έγραψε στο Instagram ο Ουκρανός πρόεδρος η συνάντηση με τον Penn ήταν ξεχωριστή: "Ο Sean έφερε το Όσκαρ του ως σύμβολο πίστης στη νίκη της χώρας μας. Θα παραμείνει στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του πολέμου".

Ως απάντηση στην συμβολική κίνηση του σταρ, ο Zelenskyy του απένειμε τον τίτλο ‘Order of Merit of the III’ για την "ειλικρινή συμπαράστασή του και σημαντική συνεισφορά του στην αύξηση της δημοτικότητας της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο".