Ο Mike Tindall αποκάλυψε το πώς γνώρισε την εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ, Zara

Είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας που αποφασίζει να πάρει μέρος σε τηλεοπτικό ριάλιτι. Ο Mike Tindall, ο σύζυγος της εγγονής της βασίλισσας Ελισάβετ, Zara, πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στο ριάλιτι της αυστραλιανής τηλεόρασης "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", ωστόσο δεν αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για εκείνον, δεδομένου ότι το ζευγάρι δεν ανήκει στα εργαζόμενα μέλη της οικογένειας.

Πιο αναλυτικά, αν και το ζευγάρι εμφανίζεται σε πολλές επίσημες εκδηλώσεις που διοργανώνει η βασιλική οικογένεια, αλλά και σε γιορτές, η κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, Άννα, είχε αποφασίσει να μη δώσει στα παιδιά της τίτλους, ώστε να μπορούν να έχουν μία φυσιολογική ζωή. Και αυτό έκαναν, αφού η Zara Phillips - Tindall, δεν χρειάστηκε να λάβει την έγκριση του "Στέμματος" για να παντρευτεί τον πρώην παίκτη του ράγκμπι, Mike Tindall, με τον οποίο έχει αποκτήσει 3 παιδιά.

Όπως αποκάλυψε στο τηλεοπτικό παιχνίδι ο πρώην πρωταθλητής, γνωρίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι στην Αυστραλία το 2003, όπου ο Tindall ήταν παίκτης της Εθνικής Αγγλίας και η Phillips είχε βρεθεί εκεί ως θεατής. "Ήμουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκείνη είχε έρθει για να το δει. Αποβλήθηκα από τον ημιτελικό. Είχα πολλά νεύρα και έτσι πήγα για μπύρα με έναν που αποβλήθηκε και έναν ακόμη που ήταν εκεί στο Σίδνεϊ. Την είχαν γνωρίσει πιο πριν και μας σύστησαν και ξεκινήσαμε να μιλάμε", αφηγήθηκε ο Tindall για το πώς γνωρίστηκαν. Τότε ένας συμπαίκτης του ριάλιτι παρατήρησε πως αν δεν τον είχαν αποβάλλει, δεν θα γνώριζε τη σύζυγό του. "Η καλύτερη απόφαση στη ζωή του Clive Woodward (του προπονητή της ομάδας)", είπε με χιούμορ ο πρώην αθλητής.

Getty Images

Παράλληλα, ο Tindall έδωσε πληροφορίες και για το πρώτο τους ραντεβού, όπου είχαν πάει για δείπνο. "Πρώτο πραγματικό ραντεβού, πήγαμε για φαγητό τοπικά. Και καταλήξαμε να μεθύσουμε. Και μετά συνειδητοποιήσαμε πως μας αρέσει και στους δύο να πίνουμε πολύ. Ήταν μια καλή αρχή", δήλωσε ο διάσημος παίκτης του ριάλιτι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011, 8 χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, σχεδόν 3 μήνες μετά τον γάμο του πρίγκιπα William και της Kate Middleton.