7 γυναίκες ηθοποιοί που συνεχίζουν να θριαμβεύουν και μετά τα 50

Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στα νεανικά τους χρόνια, πρωταγωνιστώντας στις πιο μεγάλες παραγωγές και στις εμπορικότερες ταινίες εκείνης της εποχής. Κόντρα στη νοοτροπία της κοινωνίας και του "σκληρού" Hollywood που εκθειάζει τους άντρες 50άρηδες ως το παλιό καλό κρασί, απορρίπτοντας τις συνομήλικες γυναίκες ως "τελειωμένες", οι παρακάτω 7 γυναίκες ηθοποιοί, όχι μόνο κατάφεραν να παραμείνουν στην κορυφή, αλλά κέρδισαν μεγαλύτερη επιτυχία και αγάπη από τον κόσμο, "δίνοντας μια γροθιά" στη ρατσιστική πραγματικότητα.

Jennifer Aniston

Η χρυσή εποχή της Aniston διήρκεσε για αρκετά χρόνια, όσο μεσουρανούσε στα rom coms του Hollywood, ύστερα από την τεράστια επιτυχία των Friends. Αυτό δεν σημαίνει πως μετά τα 50 αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω. Το αντίθετο μάλιστα. Εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις πιο επιτυχημένες κωμωδίες, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι παθιασμένη με τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, "The Morning Show", που για πρώτη φορά έχει τη δυνατότητα να επιδείξει την ικανότητά της στο δράμα.

Getty Images

Helen Mirren

Το σαιξπηρικό της background και οι δραματικοί ρόλοι που ανέλαβε μέσα στα χρόνια της ήταν αρκετά για να της χαρίσουν ένα όσκαρ και 4 Emmys και μάλιστα μετά τα 50. Η ίδια είναι ο ορισμός του "είμαι, όσο νιώθω", με το να γίνεται ένα θετικό πρότυπο για όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας. Μάλιστα, το ότι στα 70 της αποφάσισε να συμμετάσχει σε ταινίες δράσης, δείχνει πως η Mirren δεν ένιωσε ποτέ πως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί.

Getty Images

Cate Blanchett

Τα 2 Όσκαρ, οι 3 Χρυσές Σφαίρες και τα 3 BAFTA δεν είναι αρκετά για την ταλαντούχα ηθοποιό, η οποία σε ηλικία 53 ετών είναι παθιασμένη με τη δουλειά της και ψάχνει συνεχώς ποια θα είναι η επόμενη πρόκληση για εκείνη.

Getty Images

Salma Hayek

Κανείς δεν αρνείται την καριέρα της Hayek στα '90s, αφού το όνομα της ηθοποιού βρισκόταν συχνά στις πρώτες θέσεις των πιο εμπορικών ταινιών. Μπορεί για ένα διάστημα να έκανε ένα διάλειμμα για να μεγαλώσει την κόρη της, επιλέγοντας πιο συνετά τις δουλειές που αναλάμβανε, σήμερα μοιάζει να καταπιάνεται με δεκάδες πρότζεκτ, αφού το όνομά της εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρωταγωνιστικές θέσεις των νεότερων blockbusters.

Getty Images

Viola Davis

Η περίπτωση της συγκεκριμένης ηθοποιού είναι ελαφρώς διαφορετική, καθώς νεότερη δεν είχε γνωρίσει την ίδια επιτυχία με σήμερα. Αντίθετα, στα 52 της η Davis κατάφερε να λάβει το πρώτο της Όσκαρ, έχοντας πρωταγωνιστήσει στις γνωστότερες δραματικές ταινίες των τελευταίων ετών. Άρα, αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο της επιτυχίας.

Getty Images

Sarah Jessica Parker

Η ηθοποιός συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της στη σειρά "Sex and the City", αποκτώντας μεγάλη αναγνωρισιμότητα και star quality, που της έδωσαν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ρομεντί του Hollywood. Ωστόσο, εκείνο που κατάφερε να δείξει η διάρκειά της στα πράγματα ήταν ότι όχι μόνο μπορείς να είσαι επιτυχημένη μετά τα 50, αλλά να έχεις και το απόλυτο fashion sense.

Splash News / Ideal Image

Jamie Lee Curtis

Είναι αγαπητή στο κοινό και το όνομά της εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία εκείνων που "φέρνουν τα λεφτά". Η πρόσφατη συμμετοχή της στις ταινίες Halloween Ends και Everything Everywhere All είναι η απόδειξη πως η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο, αν το ταλέντο δηλώσει παρουσία.