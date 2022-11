Helena Christensen | Η συγκινητική αφιέρωση στον πρώην σύντροφό της, 25 χρόνια μετά τον θάνατό του

Όσο κι αν πέρασαν 25 χρόνια από την ημέρα που ο Michael Hutchence, frontman των INXS, αποφάσισε να πάρει μόνος του τη ζωή του, η πρώην σύντροφός του, Helena Christensen, εξακολουθεί να αναπολεί την εποχή που δημιουργούσαν μαζί ευχάριστες αναμνήσεις.

Ανεβάζοντας μία σειρά από αρνητικά φωτογραφιών που δεν είχαν δει ποτέ μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας, η Christensen μοιράστηκε ένα μικρό κείμενο-αφιέρωση στον πρώην αγαπημένο της, τον οποίο 25 χρόνια μετά τον χαμό του δεν έχει σταματήσει να τον σκέφτεται. "Γεια σου Michael, ήμουν στο τηλέφωνο με κάποιους φίλους σου που όλοι σε αγαπάνε τόσο πολύ. Περάσαμε κάποιες πολύ όμορφες αναμνήσεις και φυσικά γελάσαμε πολύ γιατί το να είμαι μαζί σου ήταν τόσο διασκεδαστικό και χαρούμενο. Έκανες τους πάντες να νιώθουν ζωντανοί και αγαπημένοι, υπήρχε πάντα ένα μαγικό φως που ακτινοβολούσε από μέσα σου, ένα φως που θα λάμπει για πάντα", έγραψε στο κείμενό της η διάσημη καλλονή.

Όπως είναι φανερό, πρόκειται για μία σειρά από προσωπικές της φωτογραφίες με τον Hutchence, όπου οι δυο τους είναι γυμνοί και κρατιούνται αγκαλιά. Το ζευγάρι ήταν μαζί on and off από το 1991 έως το 1995 και ζούσε μαζί στη Γαλλία και τη Δανία. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, ο Hutchence ήταν το τέλειο ταίρι για εκείνη, έχοντας έναν τρυφερό, βαθύ και συναισθηματικό δεσμό. "Ήταν μια πνευματική και σωματική χημεία", είχε πει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το 1992 μία εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από επίθεση στον δρόμο, τον άλλαξε εντελώς, αναγκάζοντάς τον να καταλήγει σε ανεξέλεγκτη οργή και στιγμές κατάθλιψης. Προφανώς, αυτή ήταν η αιτία του χωρισμού τους, με την Christensen να αναφέρει πως "κάτι άλλαξε δραστικά. Ήμουν βαθιά στενοχωρημένη και μπερδεμένη, όμως την ίδια στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι". Δύο χρόνια αργότερα, ο διάσημος τραγουδιστής αυτοκτόνησε, αφήνοντας πίσω του μία κόρη με την τότε σύντροφό του, Paula Yates.