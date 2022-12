Anthony Hopkins | Ο χριστουγεννιάτικος χορός του στο Instagram με καπέλο Άγιου Βασίλη

Ο Anthony Hopkins μπήκε σε εορταστική διάθεση ανεβάζοντας ακόμα ένα βίντεο που τον δείχνει να χορεύει στο Instagram, αυτή τη φορά ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του Leonard Cohen.

Ο 84χρονος ηθοποιός φόρεσε το καπέλο του Άγιου Βασίλη και γιόρτασε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του χορεύοντας το ‘Dance Me To The End Of Love’. Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του φαίνεται να βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού του και να επιδεικνύει τις χορευτικές του ικανότητες κοιτώντας την κάμερα και χαμογελώντας.

"Γεννημένοι ελεύθεροι. Να είστε ελεύθεροι. Χαρούμενες γιορτές" έγραψε ο σταρ αναφερόμενος πιθανόν στην βρετανική ταινία της δεκαετίας του ’60 ‘Born Free’. Πολλοί ήταν οι διάσημοι φίλοι του που έσπευσαν να του ευχηθούν για τις γιορτές, ανάμεσα στους οποίους και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία ‘The Son', Hugh Jackman, που σχολίασε "Καλά Χριστούγεννα, Tony".