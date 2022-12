Vivienne Westwood | Όταν η Sarah Jessica Parker φόρεσε το iconic νυφικό της ως Carrie Bradshaw

Μπορεί η Carrie Bradshaw να μην μπορούσε να το πει, αλλά αν είναι να ακυρωθεί ο γάμος σου και να μην εμφανιστεί ποτέ ο γαμπρός καλύτερα να συμβεί ενώ φοράς ένα Vivienne Westwood νυφικό. Γιατί μπορεί η προσωπική σου ζωή να βρίσκεται στη χειρότερη φάση της, τουλάχιστον όμως είχες την ευκαιρία να φορέσεις μια iconic δημιουργία της θρυλικής Βρετανίδας σχεδιάστριας μόδας.

Αυτό ακριβώς είχε συμβεί στην πρωταγωνίστρια της σειράς 'Sex and the City' που εμφανίστηκε λαμπερή φορώντας ένα Vivienne Westwood νυφικό για τον γάμο της με τον Mr.Big. Μάλιστα, η Bradshaw το φόρεσε ξανά και στο σίκουελ της σειράς 'And Just Like That'.

Βγαίνοντας από το διαμέρισμά της στο West Village, η πρωταγωνίστρια της σειράς έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, επιλέγοντας το μοναδικό κομμάτι. Μάλιστα, φόρεσε για ακόμη μία φορά ένα ψεύτικο πτηνό στο κεφάλι της, όπως είχε κάνει και στην πρώτη ταινία, για να παντρευτεί τον αγαπημένο της.

Σε αντίθεση με την πρώτη φορά που ο χαρακτήρας της Bradshaw είχε φορέσει το φόρεμα, τώρα η πρωταγωνίστρια το είχε συνδυάσει με ένα βεραμάν πανωφόρι και ασορτί opera γάντια που ταίριαζαν απόλυτα με το headpiece στο κεφάλι της, όπως και με τις κομψές γόβες της.