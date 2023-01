"Το 2022 ήταν η καλύτερη χρονιά μου" | Οι ευχές της Jennifer Lopez για το 2023

Η Jennifer Lopez είχε κάθε λόγο να χαίρεται για το 2022. Παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής της, όχι μία αλλά δυο φορές και βέβαια ανακοίνωσε ένα νέο άλμπουμ.

20 χρόνια μετά το άλμπουμ της "This Is Me... Then", η λατίνα στάρ φέρνει στο κοινό της το "This Is Me... Now", όπως θα λέγεται το νέο της άλμπουμ και απ' όσα ήδη γνωρίζουμε θα έχει και τραγούδι για τον αγαπημένο της Ben Affleck. Τι και αν τραγουδούσε το 2002 για εκείνον στα τραγούδια της, 2 δεκαετίες μετά, η Jlo εξακολουθεί μέχρι και σήμερα σε εκείνον να αφιερώνει τις επιτυχίες της.

Το "This Is Me... Now" είναι το πρώτο άλμπουμ που γράφει και αναλαμβάνει την παραγωγή η ίδια, δύο δεκαετίες μετά το τρίτο της άλμπουμ "This Is Me...Then".Να σημειωθεί πως η Jlo είχε προϊδεάσει γι' αυτήν την μεγάλη ανακοίνωση της, καθώς είχε μιλήσει σε συνέντευξή της για το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές της από το τελευταίο της εγχείρημα.

"Αυτό το άλμπουμ είναι το πιο ειλικρινές πράγμα που έχω κάνει, το αποκορύφωμα του ποια είμαι ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης", είχε δηλώσει. "Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν πράγματα για το τι μου συνέβη αλλά πραγματικά δεν έχουν ιδέα, και πολλές φορές είναι τόσο λάθος. Υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου, που έκρυβε μια πλευρά μου από όλους", συμπλήρωνε η σταρ.

Διαβάστε περισσότερα στο WomanToc.gr