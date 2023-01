Ο Aidan επέστρεψε! Οι πρώτες φωτογραφίες της Sarah Jessica Parker και του John Corbett από τα γυρίσματα του And Just Like That...

Τα γυρίσματα για τη 2η σεζόν του And Just Like That... έχουν ξεκινήσει και μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram έγινε η επιβεβαίωση της επιστροφής του "Aidan". Ο λογαριασμός μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα που απεικονίζουν τη Sarah Jessica Parker και τον John Corbett- που ερμηνεύει τον "Aidan"- να κρατιούνται χέρι - χέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης. "Σςςς. Μην το πείτε σε κανέναν", γράφει η λεζάντα, ενώ η Parker, που αναβιώνει στη σειρά τον εμβληματικό ρόλο της ως Carrie Bradshaw, σχολίασε με comment: "Σςςς".

O "Aidan" ήταν η on-and-off σχέση - κι αργότερα αρραβωνιαστικός- της "Carrie" στην 3η και 4η σεζόν του Sex and the City. Το ζευγάρι χώρισε την πρώτη φορά μετά την ομολογία της Carrie ότι τον απάτησε με τον - μελλοντικό σύζυγό της- Mr Big και τη δεύτερη όταν αρνήθηκε να προχωρήσει σε γάμο μαζί του μετά την πρόταση που της έκανε γιατί δεν μπορούσε να δεσμευτεί.

