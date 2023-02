Jane Fonda | Πώς είχε αντιδράσει όταν η Barbra Streisand δήλωσε ότι την βοήθησε να κάνει την καριέρα που έχει σήμερα;

H Jane Fonda δεν είναι από τις καλλιτέχνιδες που θα βάζαμε στην κατηγορία "nepo babies” καθώς το γεγονός ότι ο πατέρας της, Henry Fonda, ήταν διάσημος ηθοποιός μπορεί να τις άνοιξε κάποιες πόρτες στο Hollywood, όμως το αστείρευτο ταλέντο της ήταν αυτό που της χάρισε την καριέρα που έχτισε με κόπο. Τόσο η προσωπικότητά της όσο και ο ακτιβισμός της αλλά και η ενασχόλησή της μόνο που όσα την ενδιέφεραν την έκαναν αγαπητή και πολύ δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Είναι περίεργο, λοιπόν, τόσο για τους fans της όσο και για την ίδια- όπως φάνηκε- όταν η Barbra Streidand σε συνέντευξή της δήλωσε ότι η Fonda οφείλει την καριέρα της σε εκείνη.

Η Streisand είχε δώσει μια συνέντευξη το 2016 στους New York Times όπου μεταξύ άλλων έκανε και τη δήλωση "έφτιαξα την καριέρα της Jane Fonda”. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια που είχε ξεκινήσει την δική της καριέρα σε νυχτερινά μαγαζιά είχε απορρίψει κάποιους ρόλους που τελικά δόθηκαν στην Fonda. Η δήλωση της Streisand αναφερόταν στους ρόλους που απέρριψε στις ταινίες 'They Shoot Horses, Don’t They?', 'Julia ' και 'Klute', στις οποίες πρωταγωνίστησε η Fonda, όμως το σίγουρο είναι πως δεν θα είχε κάνει καριέρα εάν δεν είχε αναδείξει αυτούς τους ρόλους με το ταλέντο της.

Η Fonda είχε απαντήσει στις δηλώσεις της Streisand κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης στο 'Watch What Happens Live' χωρίς να δείξει εάν έχει ενοχληθεί ή εάν κάνει χιούμορ. Όπως είχε πει: "Χρειάζεται να λέει πράγματα σαν αυτά, για να τονώσει τον εαυτό της. Πρέπει να τη λυπόμαστε. Είχε δύσκολη ζωή, χρειάζεται τόνωση”. Η Fonda είχε χαμογελάσει όμως δεν είχε διευκρινίσει εάν διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Streisand.

H Streisand και η Fonda έχουν υπάρξει φίλες, όμως δεν είναι γνωστό αν διατηρούν καλές σχέσεις μετά από αυτές τις δηλώσεις. Το 2009, πολύ πριν τις συνεντεύξεις, οι δύο γυναίκες είχαν δειπνήσει μαζί και είχαν κάτσει μαζί στο πάτωμα, όπως είχε περιγράψει η Fonda στην προσωπική της ιστοσελίδα, συζητώντας για το τελευταίο άλμπουμ της Streidand. Όπως είχε γράψει για το ταλέντο της Streisand στο σχέδιο "έχει τη μοναδική της σφραγίδα τελειότητας. Σχεδιάζει και διακοσμεί τόσο φανταστικά όσο ερμηνεύει”.