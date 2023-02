Τα ηχηρά "όχι" που δέχεται το Παλάτι για τη μεγάλη συναυλία στην τελετή στέψης του βασιλιά Κάρολου

Μέχρι στιγμής τρία μεγάλα ονόματα έχουν απαντήσει αρνητικά στην πρόταση του Παλατιού να αποτελέσουν μέρος των εορτασμών της επίσημης στέψης του Βασιλιά της Μ. Βρετανίας.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαϊου και σύμφωνα με το σχέδιο του Παλατιού πρόκειται να πάρουν μέρος σε αυτή πολλοί καλλιτέχνες.

Ποιοι έχουν αρνηθεί; Καταρχήν ένας από από τα πιο hot ονόματα της show biz: ο Harry Styles, έπειτα ο θρύλος Elton John, αλλά και οι Spice Girls που είχε ακουστεί πως θα ενωθούν για να τιμήσουν τον νέο Βασιλιά. Όσον αφορά δε τον Elton John θα πρέπει να σημειώσουμε πως υπήρξε επιστήθιος φίλος της Πριγκίπισσας Diana και ήταν εκείνος άλλωστε που είχε συγκινήσει όλους όταν τραγούδισε στην κηδεία της.

splash news ideal

getty images

O Harry αυτή την περίοδο βρίσκεται από πόλη σε πόλη γις τις ανάγκες της περιοδείας του Love On Tour. Ωστόσο πρόκειται να βρεθεί τον Μάιο στην Αγγλία για συναύλια στο Coventry.

Οι Spice Girls (δηλαδή η Victoria Beckham, Mel C, Mel B, Geri Horner και Emma Bunton) που πήραν ξεχωριστούς δρόμους το 2000, θα ενώναν τις δυνάμεις τους για αυτή τη μία και μοναδική συναυλία, όμως τελικά απέρριψαν την πρόταση.

Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι οι Take That, το διάσημο βρετανικό boy band της δεκαετίας του '90, στο οποίο συμμετείχε βέβαια ο Robbie Williams, ο οποίος ωστόσο δεν θα συμμετείχε στη συναυλία της στέψης. Για τη συναυλία είχαν ακουστεί επίσης τα ονόματα των αδερφών Kylie and Dannii Minogue.

Getty Images

Πάντως το σόου πρόκειται να μεταδοθεί και από το BBC, την επόμενη μέρα της στέψης.