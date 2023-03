Goldie Hawn | Γιατί δεν παρέλαβε το Oscar της το 1970, αλλά ούτε παρακολούθησε την τελετή απονομής

Η Goldie Hawn είναι μία από τις πιο συμπαθείς φιγούρες στο Hollywood και παρά το γεγονός πως πλέον επικεντρωνόμαστε στην αστεία προσωπικότητά της και τα χιουμοριστικά βίντεο γυμναστικής της στο Instagram, εξαιτίας των περιορισμένων της εμφανίσεων σε ταινίες, ξεχνάμε πως το 1970 είχε κερδίσει Oscar β' γυναικείου ρόλου, το οποίο ωστόσο δεν παρέλαβε γιατί απλά δεν παρευρέθηκε στην τελετή.

Στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός που μετανιώνει μέχρι σήμερα, το ότι δεν έδωσε το παρών στην τελετή απονομής των Oscars του 1970 που πράγματι βραβεύτηκε, αλλά και το ότι δεν παρακολούθησε καν στην τηλεόραση τη λαμπερή βραδιά.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο η 25χρονη Hawn βρισκόταν στο Λονδίνο για την προετοιμασία της νέας της ταινίας "There's A Girl in My Soup" και μάλιστα εκείνη τη βραδιά είχε κοιμηθεί νωρίς. "Ξέχασα πως ήταν στην τηλεόραση εκείνη τη νύχτα. Τότε με ξύπνησε ένα τηλέφωνο στις 4 τα ξημερώματα. Ήταν η φωνή ενός άνδρα που έλεγε: 'Γεια. Συγχαρητήρια, το κέρδισες', 'Τι κέρδισα;''Κέρδισες το Oscar β' γυναικείου ρόλου", ανέφερε στο περιοδικό σχετικά με το πώς το έμαθε.

Στη θέση της εμφανίστηκε η ηθοποιός Raquel Welch που δέχθηκε εκ μέρους της το βραβείο, το οποίο της απένειμε ο Fred Astaire. "Ποτέ δεν ντύθηκα καλά. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να παραλάβω το βραβείο. Το μετανιώνω. Είναι κάτι που κοιτάω πίσω και σκέφτομαι: θα ήταν τόσο ωραίο να είχα την ευκαιρία να το έκανα", είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως δεν πίστευε πως θα κέρδιζε.

Μάλιστα, το βίντεο με τη στιγμή της απονομής το είδε πρόσφατα, συνειδητοποιώντας πως εκείνος που θα της το έδινε ήταν ο Fred Astaire. "Συγκινήθηκα όταν το είδα", εξομολογήθηκε στον Jimmy Kimmel όταν τη ρώτησε σχετικά με το περιστατικό στο πάρτι ενός φίλου. Ειδικότερα, η Hawn έλαβε το βραβείο β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Cactus Flower" που συμπρωταγωνίστησε με τον Walter Matthau και την Ingrid Bergman.

Στη συνέντευξή της η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως κρατάει το βραβείο Oscar - το οποίο έφτασε στα χέρια της αργότερα - στο δωμάτιό της, καθώς δεν της αρέσει να καυχιέται, όπως κάνει και ο επί 40 έτη σύντροφός της, Kurt Russel, ο οποίος επίσης προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ, παρά τις τεράστιες καριέρες που έχουν αποκτήσει και οι δύο.