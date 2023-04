Στέψη βασιλιά Καρόλου | Αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη διαδήλωση κατά της μοναρχίας

Όσο κι αν το μεγαλύτερο μέρος του βρετανικού λαού αναμένει με ανυπομονησία την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, υπάρχουν και εκείνοι που θα προτιμούσαν η μοναρχία να καταλυθεί. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, "Abolish the Monarchy: Why We Should and How We Will", Graham Smith, στο οποίο εξηγεί για ποιο λόγο πρέπει να σταματήσει να υπάρχει ο θεσμός αυτός, την ημέρα της στέψης έχουν κινητοποιηθεί αρκετοί διαδηλωτές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στο κοινό.

Ειδικότερα, ο Smith είναι εκείνος που έχει διοργανώσει αυτή τη μεγάλη διαδήλωση, όπου οι συμμετέχοντες θα φορούν κίτρινα μπλουζάκια και θα κρατούν κίτρινες πινακίδες που θα αναγράφουν "Δεν είναι ο βασιλιάς μου", τη στιγμή που θα λαμβάνει χώρα η επίσημη παρέλαση. Όπως δήλωσε ο συγγραφέας στους The Times, ήδη έχει συσταθεί ένα γκρουπ 1,350 διαδηλωτών, οι οποίοι στοχεύουν να κάνουν "μία τολμηρή δήλωση σχετικά με το κίνημα των Δημοκρατικών, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι ένα έθνος βασιλικών".

Ο Smith πιστεύει πως είναι η στιγμή να σταλεί αυτό το μήνυμα ενώ εξηγεί πως αρκετοί Βρετανοί μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ πιστεύουν πως έφτασε το τέλος της μοναρχίας. Φυσικά, ο συγγραφέας δεν επιθυμεί να γίνουν φασαρίες και συλλήψεις, ωστόσο θέλει να είναι σίγουρος πως το μήνυμά του θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Από την άλλη, το Παλάτι φαίνεται να έχει λάβει τα μέτρα του, ωστόσο η διαδήλωση δεν είναι κάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας έχει αποκτήσει ένα φανατικό κοινό που ξεπερνάει τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου.