Anna Wintour | Ο διάσημος που είναι ανεπιθύμητος εφ' όρου ζωής στο Met Gala

Όπως κάθε χρόνο το Met Gala αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα και ενδιαφέροντα κοσμικά γεγονότα στον κόσμο της μόδας και των celebrities, με καλεσμένους τους πιο γνωστούς του Hollywood και την αφρόκρεμα της υψηλής ραπτικής. Το ποιος θα δώσει το παρών στο λαμπερό event, ωστόσο, δεν εξαρτάται από το πόσο διάσημος είναι κανείς, αλλά αν σε συμπαθεί η "Σιδηρά Κυρία της Μόδας", Anna Wintour, η οποία είναι εδώ και αρκετές δεκαετίες η οικοδέσποινα.

Και παρά τα δημοσιεύματα πως η Kim Kardashian δεν θα ήταν φέτος καλεσμένη στο Met, η αλήθεια είναι πως άλλος είναι εκείνος που δεν θα βρεθεί στο event και δεν θα λάβει ποτέ ξανά πρόσκληση. Ένα βίντεο από το 2017 έγινε ξανά viral με αφορμή το τέλος της εκπομπής του James Corden, ο οποίος από πέρσι είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από το late night show, του οποίου ήταν για χρόνια παρουσιαστής. Μία αξιομνημόνευτη καλεσμένη ήταν η Anna Wintour, η οποία μάλιστα είχε δεχθεί να παίξει στο παιχνίδι "Spill Your Guts or Fill Your Guts", όπου είτε θα απαντούσε σε αδιάκριτες ερωτήσεις ή θα έπρεπε να καταναλώσει κάποιο αηδιαστικό έδεσμα.

"Είσαι η διάσημη οικοδέσποινα του Met Gala, που λαμβάνει χώρα στο Μανχάταν κάθε χρόνο. Διάσημοι από όλους τους τομείς της ζωής είναι απελπισμένοι να λάβουν ένα εισιτήριο. Έτσι η ερώτησή μου είναι, ποιον δεν θα καλούσες ποτέ ξανά στο Met Gala", ρώτησε ο Corden τη Wintour το 2017. Σίγουρη για την απάντησή της, χωρίς να έχει την πρόθεση να καταναλώσει κάτι από τα "φαγητά" που είχε μπροστά της, δήλωσε με κανέναν δισταγμό "Τον Donald Trump".

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε παραστεί μέσα στα χρόνια στο Met Gala, ωστόσο από το 2017 έγινε γνωστό πως ήταν ανεπιθύμητος στο event. Πόσω μάλλον τώρα, ύστερα από τα χρόνια που υπήρξε επικεφαλής της κυβέρνησης των ΗΠΑ, λαμβάνοντας τη δυσαρέσκεια του κοινού για τα όσα κατόρθωσε.

