"Ευτυχώς δεν το είδαμε" | Η πριγκίπισσα Άννα για την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου

Λίγες ημέρες πριν την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, η αδερφή του, πριγκίπισσα Άννα, έδωσε μία συνέντευξη στο CBC μιλώντας για τους γονείς της και το πώς η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε την οικογένειά της αλλά και την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου, η οποία έλαβε χώρα εν μέσω περιορισμών. Μάλιστα, η βασιλική πριγκίπισσα σχολίασε και τη φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ που έγινε viral μετά την νεκρώσιμη ακολουθία, όπου η νέα μονάρχης κάθεται μόνη της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό.

"Για αρκετούς λόγους, είμαι χαρούμενη που δεν είδαμε αυτή τη στιγμή. Και όταν βλέπεις τη φωτογραφία, είναι κάπως χειρότερο. Και είδατε περισσότερα από αυτά που εμείς είδαμε, αφού ακολουθούσαμε το φέρετρο", εξήγησε η αδερφή του βασιλιά Καρόλου, γνωρίζοντας το πόσο λυπητερό ήταν το γεγονός που παρακολούθησε ο κόσμος.

Σχετικά με εκείνη την ημέρα είχε μιλήσει και η προσωπική στιλίστρια και αμπιγιέζ της βασίλισσας Ελισάβετ, Angela Kelly, στο βιβλίο της "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe", όπου εξήγησε πως δεν υπήρχαν λόγια μεταξύ τους. "Μπήκε στο καθιστικό, έκλεισε την πόρτα πίσω της και ήταν μόνη με τις σκέψεις της", είχε δηλώσει η Kelly για το τι έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ μετά την κηδεία του συζύγου της. "Μπορούσες να δεις την έκφραση θλίψης στα πρόσωπα όλων για να παρακολουθήσεις έναν τόσο σπουδαίο και σεβάσμιο άνδρα να πραγματοποιεί το τελευταίο του ταξίδι. Οι σκέψεις τους, είμαι σίγουρη, ήταν με τη βασίλισσα, γνωρίζοντας πως έχασε έναν σύζυγο και τον καλύτερό της φίλο", είχε συμπληρώσει.

Από την άλλη, η πριγκίπισσα Άννα μοιράστηκε τη σκέψη της με τον παρουσιαστή και το κοινό, αποκαλύπτοντας πως για εκείνη ο κορονοϊός έκλεψε κάτι από τα τελευταία χρόνια του πατέρα της, ανεξάρτητα από την κηδεία με τα λίγα άτομα. "Υποθέτω πως τείνω να σκέφτομαι ότι έκλεψε κάτι λίγο από τον πατέρα μου, ο οποίος έχασε πολλά άτομα που θα έρχονταν να τον δουν και να συζητήσουν μαζί του και θα είχαν συζητήσεις που θα τον κρατούσαν να έχει ενδιαφέρον. Και το έχασε όλο αυτό", εξήγησε η κόρη των πρίγκιπα Φιλίππου και βασίλισσας Ελισάβετ. "Είμαι σίγουρη πως πολλές οικογένειες θα σας έλεγαν το ίδιο για τα άτομα μεγαλύτερηε ηλικίαε, το ότι έχασαν επαφές. Το online δεν έκανε για όλους", πρόσθεσε.

