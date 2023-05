Tom Hanks | Η δύσκολη συνεργασία και το χειρότερο παράπτωμα που μπορεί να κάνει ένας ηθοποιός

Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του Hollywood. Μάλιστα, για πάρα πολλές δεκαετίες ο Tom Hanks υπήρξε ένας εκ των πιο γοητευτικών ηθοποιών της βιομηχανίας του θεάματος, ταλέντο που ανέκαθεν του προκαλούσε μεγάλη πίεση.

Στο νέο του μυθιστόρημα με τίτλο "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece”, ο ηθοποιός αναφέρεται, μεταξύ άλλων, λεπτομερώς σε όσα γίνονται στα παρασκήνια της παραγωγής μιας ταινίας με υπερήρωες, με επίκεντρο έναν καταστροφικό πρωταγωνιστή που κάνει τη ζωή δύσκολη σε όσους βρίσκονται στο ίδιο πλατό με αυτόν. Βέβαια, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί, αλλά συνεχίζονται με τον Tom Hanks να αναφέρει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν διαφέρει και πολύ από την καθημερινότητα καθώς

"Έχω τραβήξει κάθε μία από αυτές τις στιγμές συμπεριφοράς ο ίδιος σε ένα πλατό" απάντησε αρχικά σε ερώτηση δημοσιογράφου ο επιτυχημένος ηθοποιός και συμπλήρωσε: "Δεν είναι όλοι στα καλύτερά τους κάθε μέρα σε ένα κινηματογραφικό πλατό".

Επεξηγώντας, ο Tom Hanks πρόσθεσε: "Είχα δύσκολες μέρες που προσπαθούσα να είμαι επαγγελματίας, όταν η ζωή μου κατέρρεε με περισσότερους από έναν τρόπους και η απαίτηση για μένα εκείνη την ημέρα είναι να είμαι αστείος, γοητευτικός και αγαπητός - και είναι ο τελευταίος τρόπος που αισθάνομαι".

Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ περιέγραψε λεπτομερώς αυτό που πιστεύει ότι είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας ηθοποιός όταν εργάζεται σε μια μεγάλη ταινία: να καθυστερεί τη διάρκεια των γυρισμάτων με αστείες δικαιολογίες.

Χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως "βασικό αμάρτημα", είπε: "Δεν θα έπρεπε να το κάνεις αυτό: "Θα εκπλαγείτε με το πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι μπορούν να τη γλιτώσουν και τους λένε ότι μπορούν να τη γλιτώσουν επειδή κουβαλούν την ταινία στους ώμους τους και ότι είναι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι".