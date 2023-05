Jane Fonda | "Δεν θα σταματήσω ποτέ να διαδηλώνω"

Η Jane Fonda ήταν πάντα ακτιβίστρια και αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου μέχρι σήμερα που βρίσκεται στα 85 της χρόνιας. Αντιθέτως, η ηθοποιός δηλώνει εντελώς πρόθυμη να συνεχίσει να διαδηλώνει κατά της κλιματικής αλλαγής, στην οποία έχει εστιάσει τις διαμαρτυρίες της τα τελευταία χρόνια, και αναρωτιέται γιατί δεν το κάνουν όλοι.

Μιλώντας στο Page Six στην πρεμιέρα της ταινίας Book Club: The Next Chapter, η Jane Fonda είπε: "Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μη διαδηλώνουμε για τη σωτηρία του πλανήτη. Έχω εγγόνια. Αγαπάω τα ζώα, αγαπάω τη φύση. Θα τα καταστρέψουμε όλα αν δεν κάνουμε κάτι. Είναι εντελώς στο χέρι μας και είναι εξαιρετικά επείγον και πρέπει όλοι να δράσουμε άμεσα".

Η Jane Fonda κατεβαίνει σε διαμαρτυρίες μπροστά από το Καπιτώλιο στην Washington με το group Fire Drill Fridays απαιτώντας από τους ηγέτες να λάβουν άμεσα δράση για την κλιματική αλλαγή. Το 2019, μάλιστα, είχε συλληφθεί από την αστυνομία σε μία απ' αυτές τις διαδηλώσεις.