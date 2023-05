Salma Hayek | Με συγκλονιστικό Alexander McQueen φόρεμα στο Φεστιβάλ Καννών

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Salma Hayek παραβρέθηκε στο 76ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για την πρεμιέρα της ταινίας "Killers Of The Flower Moon”. Η επιτυχημένη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ με μία εντυπωσιακή δημιουργία, η οποία κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα σαγηνεύοντας τον φωτογραφικό φακό.

Η 56χρονη σταρ επέλεξε ένα ξεχωριστό φόρεμα του οίκου Alexander McQueen σε σκούρο μοβ χρώμα, μία απόχρωση που δημιουργεί μία γλυκιά αντίθεση και παράλληλα αρμονία με το κόκκινο χρώμα που είχε το επίσημο χαλί. Στις λεπτομέρειες του φορέματος, περιλαμβάνεται η ελευθερία που άφηνε στο μπούστο αναδεικνύοντας το ντεκολτέ της ηθοποιού, αλλά και η mermaid φούστα, η οποία αγκάλιαζε τη σιλουέτα της καταλήγοντας σε μία κοντή μεν ιδιαίτερη δε ουρά.

Οι ώμοι της τονίζονταν με ειδικά σχεδιασμένα φτερωτά βολάν, ενώ αντίστοιχο βολάν σε upside down ραφή υπήρχε και στο φόρεμα της. Για να ολοκληρώσει την εμφάνιση της, η Salma Hayek επέλεξε statement κοσμήματα, όπως ένα περίτεχνο διαμαντένιο κολιέ, ένα μεγάλο εντυπωσιακό δαχτυλίδι και ασορτί μπρασελέ. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν royal κότσο, στοιχείο που πρόσθεσε στο look της μία αριστοκρατική πινελιά.

Στην προβολή της ταινίας "Killers Of The Flower Moon”, η Hayek συνοδευόταν από τον σύντροφό της, François Henri Pinault, ο οποίος προτίμησε classic tuxedo look. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Leonardo DiCaprio, η Λίλι Γκλάντστοουν, ο Brendan Fraser και ο Jesse Plemons, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Martin Scorsese. Η ιστορία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1920, με επίκεντρο τις δολοφονίες μελών της φυλής Osage μετά την ανακάλυψη πετρελαίου στη γη τους.

Όσον αφορά τον πρωταγωνιστή της ταινίας, ο Leonardo DiCaprio επέλεξε και αυτός Alexander McQueen σε tuxedo ύφος.