Naomi Campbell | Έγινε 53 ετών και το γιόρτασε με ένα VIP Party στις Κάννες

Η Naomi Campbell έγινε 53 ετών και το γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό – και άκρως στιλάτο – πάρτι στις Κάννες.

Για το πάρτι των γενεθλίων της, το top model επέλεξε ένα ξεχωριστό χρυσό φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της προκειμένου να υποδεχθεί τους φίλους και τους προσκεκλημένους της. Την χρυσή αυτή δημιουργία συνδύασε με ένα λαμπερό βραχιόλι και ξεχωριστά σκουλαρίκια. Μόλις οι καλεσμένοι της έφτασαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε, η Naomi Campbell άλλαξε φόρεμα επιλέγοντας ένα λευκό off – shoulder, στο οποίο έδωσε μία casual νότα επιλέγοντας ένα ζευγάρι λευκά αθλητικά sneakers.

Getty Images

Η Kate Beckinsale, ο Robin Thicke και η Ashley Graham ήταν επίσης μεταξύ των καλεσμένων που γιόρτασαν μαζί με την Campbell τα 53α γενέθλια της. Στο πάρτι γενεθλίων της Campbell παρευρέθηκαν επίσης η Cindy Bruna, η Helena Christensen, ο συντάκτης της βρετανικής Vogue Edward Enninful και ο Colin Kaepernick. Μάλιστα, το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανέλαβε ο Robin Thicke ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων και το αγαπημένο pop candy των μοντέλων, το "Blurred Lines”. Ο τραγουδιστής έδειχνε κομψός φορώντας ένα μαύρο μεταξωτό πουκάμισο και ένα ασορτί παντελόνι, μαζί με ένα μαύρο κολιέ με χάντρες. Ο Thicke συνοδευόταν στο πλούσιο πάρτι γενεθλίων από την επί χρόνια σύντροφο του, April Love Geary.

Getty Images

Τα 53α γενέθλια της Campbell έρχονται μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ένα cut-out φόρεμα στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, παρακολουθώντας την πρεμιέρα του "The Killers of the Flower Moon”. Στην ημέρα των εορτασμών, συμμετείχαν με διαδικτυακό τρόπο και άλλα πρώην super models και φίλες της, όπως η Cindy Crawford και η Claudia Schiffer αναρτώντας μερικές #throwback φωτογραφίες με ευχές.