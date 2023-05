Tina Turner | Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών

Η Tina Turner, η εμβληματική τραγουδίστρια που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως "βασίλισσα του Rock'n Roll", έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 24 Μαΐου σε ηλικία 83 ετών. Ο εκπρόσωπός της Bernard Doherty επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι πέθανε στο σπίτι της κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

"Η Tina Turner, η "Βασίλισσα του Rock'n Roll" πέθανε ειρηνικά σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο", ανέφερε σε ανακοίνωσή της o Doherty.

"Θα γίνει μια ιδιωτική τελετή κηδείας στην οποία θα παρευρεθούν στενοί φίλοι και συγγενείς. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειάς της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή", υπογράμμισε συμπληρωτικά.

Ως front-woman των Ike & Tina Turner Revue, η ερμηνευτική δεινότητα της Turner έκανε την ίδια και τον τότε σύζυγό της Ike Turner ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα νούμερα της δεκαετίας του 1960, δημιουργώντας διασκευές υψηλών απαιτήσεων των τραγουδιών "Proud Mary", "Come Together" και "I Want to Take You Higher". Στη συνέχεια, η Tina Turner αποφάσισε τη δεκαετία του '80 να ακολουθήσει solo καριέρα, καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε μία από τις σταρ του MTV και της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με επιτυχίες όπως τα "What's Love Got to Do with It", "The Best" και "Private Dancer".

Στην καριέρα της, η θρυλική ροκ σταρ κατάφερε να κερδίσει οκτώ Grammy, τρία Grammy Hall of Fame Awards, ένα Grammy Lifetime Achievement Award κι ένα βραβείο Kennedy. Πολύ περίσσοτερο κέρδισε να γίνει μια από τους λίγους καλλιτέχνες που έμειναν στην ιστορία μόνο με το μικρό τους. Το 2000, έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες μέσα σε έναν χρόνο. Το όνομά της βρίσκεται φυσικά, στο Rock and Roll Hall of Fame ενώ έχει το δικό της αστέρι στη "Λεωφόρο της Δόξας" στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame.

Μετά από μία πραγματικά δύσκολη ζωή, η Tina Turner κατάφερε να ζήσει ευτυχισμένη ευτυχισμένη στο πλευρό του δεύτερου συζύγου της, του Γερμανού μουσικού διευθυντή Erwin Bach. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013 μετά από 27 χρόνια κοινής ζωής και έζησαν στην Ελβετία, με την τραγουδίστρια να παραιτείται από την αμερικανική υπηκοότητα για να γίνει Ελβετίδα πολίτης. Το πρώτο της παιδί πέθανε τον Ιούλιο του 2018. Πέρυσι, η Turner δήλωσε μετά τον θάνατο του άλλου της γιου, του Ronnie, σε ηλικία 62 ετών, ότι "έφυγε πολύ νωρίς από τον κόσμο". Είχε επίσης υιοθετήσει τους δύο γιους του Άικ, τον Ike Turner Jr και τον Michael Turner.