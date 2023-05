Mike Tindall | Αποκαλύπτει τι ήταν αυτό που τον ενόχλησε πραγματικά στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου

Μπορεί ο Mike Tindall να καθόταν στις πρώτες σειρές του Αβαείου του Westminster, χώρος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, όμως, υπήρξε κάτι που ενόχλησε ιδιαίτερα τον σύζυγο της εγγονής της βασίλισσας Ελισάβετ και αφορά... τη θέση του.

Ο πρώην αρχηγός του ράγκμπι της Αγγλίας, ο οποίος είναι παντρεμένος με την ανιψιά του βασιλιά Καρόλου, Zara Tindall, αναφέρθηκε πρόσφατα στην τελετή στέψης της 6ης Μαΐου στο podcast του "The Good, The Bad and The Rugby”, αποκαλύπτοντας ότι δεν μπορούσε να δει πολλά από όσα συνέβαιναν.

"Είσαι στο πιο καυτό σημείο, αλλά όλα συνέβαιναν ακριβώς πίσω από τη γωνία του τοίχου που δεν μπορείς να δεις!", εκμυστηρεύτηκε γελώντας ο Mr. Tindall, συμπληρώνοντας ότι "έχεις όμως μια θέση στην πρώτη σειρά".

Ο Mike και η Zara κάθισαν δίπλα στον αδελφό της Peter Phillips και μόλις μια σειρά πίσω από τον πρίγκιπα Harry, την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία. Για να είμαστε ειλικρινείς, οι καλύτερες θέσεις της πρώτης σειράς ήταν κρατημένες για τον πρίγκιπα William, την Kate Middleton, την πριγκίπισσα Charlotte, τον πρίγκιπα Λουδοβίκο, τον πρίγκιπα Edward και τη Sophie, δούκισσα του Εδιμβούργου. Ενώ, λοιπόν, ο γαμπρός της πριγκίπισσας Άννας ήταν ανάμεσα στα πρώτα καθίσματα, παρακολούθησε μεγάλο μέρος της στέψης από τις οθόνες που ήταν τοποθετημένες στο εσωτερικό του Αβαείου για καλύτερη κάλυψη της εκδήλωσης.

"Ήταν απίστευτο να καθόμαστε εκεί που ήμασταν. Το γεγονός ότι δεν μπορούσες να δεις πίσω από τη γωνία ήταν αρκετά απογοητευτικό, αλλά τουλάχιστον είχες την τηλεόραση εκεί. Και προφανώς όλα όσα συνέβαιναν από πίσω και μπροστά. Είναι μια από αυτές τις στιγμές", είπε για το προνόμιο να αποτελεί μέρος της ιστορικής τελετής. "Νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι της ημέρας ήταν οι εξήμισι ώρες στρατιωτικών πεζών που βρίσκονταν στην πίσω αυλή του παλατιού του Μπάκιγχαμ και έκαναν τρεις τελετές για τον νέο βασιλιά. Ένιωσα ανατριχίλα", πρόσθεσε.