Lila Moss | Η εμφάνιση που θύμισε την Kate Moss των '90s

Η Lila Moss φαίνεται πως ακολουθεί πιστά τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας, αφού έχει αποφασίσει πως θα κυνηγήσει την καριέρα του μοντέλου, ενώ οι εμφανίσεις της αποδεικνύουν πως συμβουλεύεται την Kate Moss για το στιλ της. Πρόσφατα, η 20χρονη κόρη του supermodel εμφανίστηκε στην εκδήλωση Royal Academy of Arts Summer Preview Party στο Λονδίνο, με ένα φόρεμα που θα είχε αναμφίβολα τη στήριξη της μητέρας της.

Έχοντας στο μυαλό μας τις εμφανίσεις της Moss από τα μακρινά '90s, θα λέγαμε πως η Lila Moss "αντέγραψε" καταπληκτικά το στιλ της διάσημης μητέρας της, καθώς το φόρεμα που επέλεξε, την έκανε να μοιάζει "δίδυμη" του supermodel.

Getty Images

Πιο αναλυτικά, η Lila επέλεξε ένα σατέν slip φόρεμα από τον οίκο Versace, το οποίο μας θύμισε αρκετά το naked dress που είχε φορέσει η Kate Moss το 1993 στην εκδήλωση Elite Model Agency Look of the Year.

Getty Images

Τα slip dresses, εξάλλου, ήταν από πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της γκαρνταρόμπας της Kate Moss - δεδομένου ότι ήταν τάση στα '90s- αν αναλογιστούμε το John Galliano νυφικό που είχε επιλέξει για τον γάμο της με τον Jamie Hince το 2011, αλλά και την πρόσφατη εμφάνισή της στο Met Gala. Για τη Lila Moss, η μητέρα της είναι αναμφίβολα η έμπνευσή της, αφού την εμπιστεύεται απόλυτα σε ό,τι αφορά τη μόδα, αλλά και την καριέρα της. Μην ξεχνάμε την καμπάνια Calvin Klein που η Lila έκλεισε το 2022, 30 χρόνια μετά τις διαφημίσεις της Kate Moss με το δημοφιλές brand.

Μάλιστα, η Lila Moss είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της, "είναι τόσο αστείο γιατί αντιγράφω συνεχώς τα outfits της. Δεν μπορώ να κλέψω τα παπούτσια της, το οποίο είναι λυπηρό".