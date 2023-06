Goldie Hawn - Kurt Russell | Στη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Μπορεί για χάρη της δουλειάς τους να έχουν γυρίσει (και μείνει) σε διάφορα σημεία του κόσμου, όμως, η Goldie Hawn και ο Kurt Russel έχουν δημιουργήσει τον δικό τους θερινό καταφύγιο ηρεμίας και χαλάρωσης, το οποίο δεν βρίσκεται και τόσο μακριά μας.

Το Χολιγουντιανό ζευγάρι αγαπάει τη χώρα μας και για αυτό φροντίζουν να περνούν ένα μέρος από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Σποράδες και την αγαπημένη τους Σκιάθο. Στις καταπράσινες "Αχλαδιές”, Goldie Hawn και Kurt Russel ηρεμούν, ξεκουράζονται και "γεμίζουν” τις μπαταρίες τους. Ο φωτογραφικός φακός της Daily Mail "συνέλαβε” το ζευγάρι που ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή να πραγματοποιεί μία βόλτα με ταχύπλοο με τους πιο παρατηρητικούς να επισημαίνουν την εξαιρετική φυσική κατάσταση της 77χρονης σταρ, η οποία εθεάθη με μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ επιβιβαζόταν στο σκάφος. Δείτε τις φωτογραφίες εδώ.

Τα κλικ αυτά ήταν αρκετά για να επιβεβαιώσουν ότι το ζευγάρι εμπιστεύτηκε και φέτος τη φιλοξενία των Σποράδων ειδικότερα και της χώρας μας γενικότερα. Μάλιστα, οι δυο τους είχαν πραγματοποιήσει επίσημη εμφάνιση στα εγκαίνια της έκθεσης για την Πρώτη Σημαία στη Σκιάθο, πριν από δύο χρόνια, στηρίζοντας και ποζάροντας με την Πρόεδρο της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τους για τη χώρα μας.

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και 30 χρόνια και δεν έχει παντρευτεί. Είχαν γνωριστεί στην ταινία ‘The One and Only, Genuine, Original Family Band’ το 1968 αλλά έκαναν σχέση πολλά χρόνια αργότερα το 1983 όταν συνεργάστηκαν ξανά στην ταινία ‘Swing Shift’. Όταν τους είχαν ρωτήσει ποιο είναι το μυστικό τους για μια επιτυχημένη σχέση μετά από τόσα χρόνια, είχαν πει ότι δεν υπάρχει μυστικό. "Απλά θέλετε και οι δύο να είστε μαζί" είχε πει η Goldie, εξηγώντας και ο Russell με τη σειρά του ότι "πρέπει να θέλετε να είστε μαζί. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάνω. Αλλά στο τέλος της μέρας πως το εξηγείς; Είναι η αγάπη".

Το ζευγάρι μεγάλωσε μαζί τον γιο του Russell, Boston, και τα παιδιά της Goldie, Oliver και Kate Hudson, καθώς και τον γιο που απέκτησαν μαζί, τον Wyatt Russell.