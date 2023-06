Sarah Ferguson | Το γλυκό υποκοριστικό με το οποίο αποκαλεί τον εγγονό της

Εκτός από μέλος της βασιλικής οικογένειας, η Sarah Ferguson είναι μια στοργική γιαγιά για τα παιδιά της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας!

Η Δούκισσα του York έδωσε μια γεύση από τη δυναμική της οικογένειάς της στο τελευταίο επεισόδιο του νέου της podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah”, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Η Δούκισσα, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως Fergie, αποκάλυψε το γλυκό υποκοριστικό για τον νεογέννητο γιο της Πριγκίπισσας Ευγενίας, Ernest George Ronnie και μοιράστηκε τις κλασικές δραστηριότητες με τις οποίες διασκέδασε τα εγγόνια της όταν την επισκέφθηκαν το Σαββατοκύριακο. Η Fergie και ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Andrew, είναι παππούδες τριών παιδιών - των γιων της πριγκίπισσας Ευγενίας και του Jack Brooksbank, August, 2 ετών, και Ernest, καθώς και της κόρης της πριγκίπισσας Βεατρίκης και του Edoardo Mapelli Mozzi, Sienna, 1 έτους.

"Έτσι, τα εγγόνια μου πέρασαν το πιο απίστευτο Σαββατοκύριακο. Ήμουν πολύ τυχερή, τους είχα όλους μέσα. Είχα τον Edo και την Βεατρίκη και τον Jack και την Ευγενία και τον August και τον νέο Ernest. Λοιπόν, τον Ernie", είπε στη συμπαρουσιάστριά της, Sarah Thomson.

"Είναι ο Ernie;" ρώτησε η Thomson σχετικά με το όνομα του μωρού.

"Ναι, είναι Ernie", επιβεβαίωσε η Fergie, αποκαλύπτοντας το γλυκό υποκοριστικό με το οποίο αποκαλεί τον μικρότερο εγγονό της.

Το όνομα Ernest έχει ιδιαίτερη οικογενειακή σημασία. Όταν η πριγκίπισσα Ευγενία ανακοίνωσε το όνομά του, έγραψε: "Πήρε το όνομά του από τον προ-προ-προ-προ-προπάππου του George, τον παππού του George και τον παππού μου Ronald".

Η Sarah είχε δηλώσει προηγουμένως στο podcast ότι ήταν "συγκινημένη" που η κόρη της, πριγκίπισσα Ευγενία και ο Jack έδωσαν στον γιο τους το όνομα του δικού της πατέρα. "Όταν ο Jack και η Eugenie μου το είπαν, ήταν τόσο συγκινητικό που έβαλαν τον πατέρα μου εκεί μέσα. Ήταν πολύ ευγενικό, σκέφτηκα, με έκανε να κλάψω, φυσικά", ανέφερε χαρακτηριστικά.