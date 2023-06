Kate Middleton | Ο τρόπος που επέλεξε να τιμήσει την πριγκίπισσα Diana στην τελευταία της εμφάνιση

Μία ακόμη εντυπωσιακή – και άκρως στιλάτη – εμφάνιση πραγματοποίησε η Kate Middleton, λίγες ώρες μετά το statement look της στο πρώτο "Trooping The Colour” του βασιλιά Καρόλου. Στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση, η πριγκίπισσα της Ουαλίας υιοθέτησε μία από τις ανοιξιάτικες / καλοκαιρινές τάσεις της μόδας, το αιώνια κομψό πουά, στο Order Of The Garter.

Το Order of the Garter αποτελεί μία εκδήλωση – θεσμό για το παλαιότερο και ανώτερο τάγμα Ιπποτισμού στη Βρετανία, που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ’ πριν από περίπου 700 χρόνια. Το Τάγμα περιλαμβάνει τον βασιλιά, τη βασίλισσα, μέλη της βασιλικής οικογένειας και 18 ιππότες ή ladies που επιλέχθηκαν για το έργο και την προσφορά τους.

Getty Images

Για την εμφάνιση της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Windsor, η Kate Middleton εμπιστεύτηκε μία από τους αγαπημένους τους σχεδιαστές, την Alessandra Rich επιλέγοντας μία custom πουά δημιουργία σε ασπρόμαυρο χρώμα, midi γραμμή και σχέδιο φορέματος. Την chic εμφάνισή της, ολοκλήρωσε με ένα statement καπέλο Philip Treacy με λεπτομέρειες από πούπουλα, σε συνδυασμό με σκουλαρίκια Collingwood Pearl Drop της πριγκίπισσας Νταϊάνα και Mary Janes της σχεδιάστριας Jennifer Chamandi.

Getty Images

Μάλιστα, το look της αποτέλεσε συνολικά έναν φόρο τιμής στην αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα με την ομοιότητα ανάμεσα στο outfit της Kate Middleton και της αδικοχαμένης πριγκίπισσας στο Royal Ascott του 1988 να μην περνάει απαρατήρητη από τους λάτρεις της μόδας.