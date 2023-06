Η Meryl Streep έχει γενέθλια

Ένα κείμενο 500 λέξεων, δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό για να καλύψει το 'βιβλίο' Meryl Streep. Η 74χρονη πλέον Mary Louise Streep -γεννήθηκε σαν σήμερα στις 22 Ιουνίου 1949- συχνά χαρακτηρίζεται ως "η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της" και αν κρίνουμε από την κινηματογραφική της πορεία τουλάχιστον από το 1977 μέχρι και σήμερα, πρόκειται για έναν τίτλο που έχει κερδίσει με το σπαθί της. Ας τα πάρουμε όμως όλα από την αρχή.

Τα πρώτα χρόνια

H Streep γεννήθηκε στο Summit του New Jersey από Γερμανοαγγλίδα με ιρλανδικές ρίζες μητέρα και Γερμανοελβετό πατέρα που εργαζόταν σε φαρμακευτική εταιρεία. Την καλλιτεχνική φλέβα κληρονόμησε από τη μητέρα της, που πάντα την ενθάρρυνε να ακολουθήσει αυτό που της έλεγε η καρδιά της. Βέβαια, η ίδια φαινόταν να μην ενδιαφέρεται για όλα αυτά, παρόλο που στο σχολείο είχε παίξει σε άπειρες θεατρικές παραστάσεις. Γνώμη άλλαξε το 1969 υποδυόμενη τη Miss Julie στο Vassar College και το 1971 βρέθηκε να κάνει αίτηση στη δραματική σχολή του Yale. Παράλληλα με τις σπουδές της και για να μπορεί να πληρώνει τα δίδακτρα, δούλεψε από σερβιτόρα έως δακτυλογράφος, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε θεατρικές παραγωγές για να τελειοποιήσει την τεχνική της. Δε σταμάτησε τις σπουδές της παρά μόνο όταν το 1981 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Darmouth College.

Η καταξίωση

Τα πρώτα 'επίσημα' βήματα στην υποκριτική έκανε η Streep το 1975, όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Από το Vivian Beaumont Theate μέχρι το Broadway, δε δυσκολεύτηκε να ξεχωρίσει στο θέατρο και δεν είχε στο πίσω μέρος του μυαλού της να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Ωστόσο, είδε τον Robert De Niro στο Taxi Driver και αποφάσισε πως θέλει να γίνει τέτοιου είδους ηθοποιός. Έκτοτε, ξεκίνησε να πηγαίνει από οντισιόν σε οντισιόν και σε μία του Dino De Laurentiis για την ταινία King Kong, τον άκουσε να λέει στο γιο του στα ιταλικά ότι είναι πολύ άσχημη. Του απάντησε: "Λυπάμαι πολύ που δεν είμαι τόσο όμορφη όσο θα έπρεπε, αλλά ξέρετε αυτή είμαι". Δεν πτοήθηκε, μάλιστα λίγο καιρό απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Tony. Εν τέλει, ο πρώτος της κινηματογραφικός ρόλος ήρθε το 1977 στo Julia με πρωταγωνίστρια τη Jane Fonda, αλλά η ταινία που τελικά της έδωσε το πραγματικό εισιτήριο για το Χόλιγουντ ήταν το Kramer vs. Kramer του 1979... and the rest is history. Η ερμηνεία της επιβραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα και Oscar β᾽γυναικείου ρόλου.

H συνήθης ύποπτη των βραβείων

Δύσκολα θα μπορέσει να 'σπάσει' κάποια άλλη το ρεκόρ που κατέχει εκείνη στα Oscars. Αρκεί μόνο να πούμε ότι μετρά 21 υποψηφιότητες στα Oscars εκ των οποίων οι τρεις μεταφράστηκαν σε νίκη, όπως επίσης 32 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, εκ των οποίων οι 9 ήταν επίσης νικητήριες για την ίδια. Δεν περιγράφουμε άλλο, δε χρειάζεται κιόλας.

