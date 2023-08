Sinead O' Connor | H αναπάντεχη οδηγία που είχε δώσει στα παιδιά της σε περίπτωση που πέθαινε ξαφνικά

Μπορεί ο θάνατος της Sinead O' Connor να έγινε ξαφνικά και να σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, όμως, η ίδια φαίνεται ότι είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στα παιδιά της σε περίπτωση που έφευγε από τη ζωή, όπως κι έγινε.

Σε συνέντευξη της στο περιοδικό PEOPLE από το 2021 για τα απομνημονεύματά της Rememberings, η Ιρλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός αποκάλυψε ότι τόνισε στα παιδιά της τη σημασία της προστασίας της τέχνης και των οικονομικών της σε περίπτωση που πέθαινε.

Η O'Connor τους είπε ότι θα πρέπει να καλέσουν τον λογιστή της πριν καλέσουν το 100. "Βλέπετε, όταν οι καλλιτέχνες είναι νεκροί, είναι πολύ πιο πολύτιμοι από ό,τι όταν είναι ζωντανοί. Ο Tupac έχει κυκλοφορήσει πολύ περισσότερα άλμπουμ από τότε που πέθανε παρά ποτέ εν ζωή, οπότε είναι κάπως ντροπιαστικό αυτό που κάνουν οι δισκογραφικές εταιρείες", είχε αναφέρει παλαιότερα.

Η O'Connor συνέχισε: "Γι' αυτό πάντα έδινα οδηγίες στα παιδιά μου από τότε που ήταν πολύ μικρά: Αν η μητέρα σας πέσει νεκρή αύριο, πριν καλέσετε το 100, καλέστε τον λογιστή μου και βεβαιωθείτε ότι οι δισκογραφικές εταιρείες δεν θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τους δίσκους μου και να μην σας λένε πού είναι τα λεφτά"

Το θέμα προέκυψε καθώς η O'Connor -η οποία είχε ηχογραφήσει το τραγούδι του Prince "Nothing Compares 2 U"- θυμόταν μια περίεργη συνάντηση που είχε με τον "The Purple One" και η οποία συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο της. Αν και η μουσικός από το Δουβλίνο τελικά "έφυγε χωρίς να τον συμπαθήσει ιδιαίτερα", αυτό δεν επηρέασε το πώς ένιωθε γι' αυτόν ως καλλιτέχνη.

Μάλιστα, η Sinead O' Connor τον υπερασπίστηκε όταν συζητούσε για τον τρόπο με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες κέρδιζαν από τη μουσική του μετά τον θάνατό του το 2016. "Ένα από τα πράγματα που είναι μεγάλος μπελάς για μένα, θυμώνω πολύ όταν το σκέφτομαι, είναι το γεγονός ότι βιάζουν το θησαυροφυλάκιό του", δήλωσε στο PEOPLE.