Kate Middleton | Το βίντεο από το παρελθόν που έγινε viral στο Tiktok

Πριν φορέσει τον μανδύα της Royal, η Kate Middleton βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σχολικής παραγωγής!

Ενώ η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει ξαναπαίξει πιάνο για να υποστηρίξει σημαντικούς σκοπούς, πλάνα από το τραγούδι της σε σχολική παράσταση έγιναν πρόσφατα viral στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram από τον λογαριασμό θαυμαστών Catherine Princess of Wales, η νεαρή Kate τραγούδησε ειλικρινά το "Wouldn't It Be Loverly" από το My Fair Lady στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Eliza Doolittle.

"Πολλή σοκολάτα για μένα να φάω. Warm face, warm hands, warm feet, oh, wouldn't it be lovery", τραγούδησε επί σκηνής, αναπαριστώντας τον χαρακτήρα με τα μαλλιά της τραβηγμένα πίσω και ένα σάλι γύρω από τους ώμους της.

Σύμφωνα με το Classic FM, η πριγκίπισσα της Ουαλίας τραγούδησε το σόλο σε ηλικία 11 ετών κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο σχολείο St. Andrew's School στο Pangbourne του Berkshire, όπου φοίτησε από το 1986 έως το 1995. Το υλικό έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, αλλά φέρνει το φωνητικό ταλέντο της Kate σε ένα εντελώς νέο κοινό με την περαιτέρω κυκλοφορία του στο TikTok.

Το Classic FM ανέφερε ότι η πριγκίπισσα Kate ασχολήθηκε πολύ με τη μουσική στο σχολείο και ασχολήθηκε με το πιάνο, το φλάουτο και τη χορωδία. Ο πρώην δάσκαλός της στο πιάνο Daniel Nicholls μίλησε προηγουμένως στην Evening Standard για τη διδασκαλία της μελλοντικής βασίλισσας τη δεκαετία του 1990, από την εποχή που ήταν 10 ή 11 ετών μέχρι τα 13.

"Ήταν απολύτως αξιαγάπητη, ένα πραγματικά ευχάριστο άτομο για να διδάξω πιάνο", είπε ο Nicholls, μοιραζόμενος ότι η Kate έφτασε στο επίπεδο τρία από τα οκτώ. "Δεν νομίζω ότι κάποιος θα έλεγε ότι θα γινόταν πιανίστρια συναυλιών, αλλά ήταν καλή σε αυτό, έκανε πάντα ό,τι της έλεγαν. Ήταν αριστούχος", πρόσθεσε.