And Just Like That: αξίζει ο Aidan στην Carrie Bradshaw;

Όσο και αν έχουμε αγαπήσει τους χαρακτήρες του Sex and The City, και της συνέχειας του And Just Like That, δεν θα ξεχάσουμε την τόσο κακή συμπεριφορά της Carrie Bradshaw προς τον Aidan. "Χειρότερη σύντροφο ever" χαρακτηρίζουν τον Κάρι πολλοί στο διαδίκτυο, αφού τότε, όσο ήταν σε σχέση με τον Έινταν και όσο εκείνος της έφτιαχνε με τα χέρια του τα πατώματα του σπιτιού της προσπαθώντας να τη βοηθήσει να το ανακαινίσει, εκείνη τον απατούσε με τον Mr Big... κατ' επανάληψη. Μάλιστα, σταμάτησε μόνο όταν αποκαλύφθηκε το γεγονός.

Τότε ο Aidan είχε πληγωθεί πολύ και μάλιστα η Carrie το είχε μάθει από μια γυναίκα που είχε μετά από εκείνη σχέση μαζί τους. Τώρα, στη δεύτερη σεζόν του And Just Like That, ο Aidan επιστρέφει στη ζωή της Carrie.

Μετά τον θάνατο του John, και αφού είχε γράψει ένα βιβλίο για την απώλεια της (ομολογουμένως ο θρήνος της δεν κράτησε και πάρα πολύ...), η Carrie αποφασίζει να στείλει ένα email στον Aidan ρωτώντας τον πώς είναι. Κι εκείνος της απαντά. Έτσι, δίνουν ένα ραντεβού για δείπνο και έπειτα είναι ξανά μαζί. Όμως νοικιάζουν το σπίτι της Che για να βρίσκονται κάθε φορά που εκείνος επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη για να τη δει, καθώς ζει με τα τρία παιδιά του αλλού, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να μπει ξανά στο διαμέρισμα της Carrie, το οποίο είναι γεμάτο με φρικτές αναμνήσεις.

