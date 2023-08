Halle Berry | Γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με την κόρη της σε ασορτί Barbiecore διάθεση

Γενέθλια είχε η Halle Berry με την επιτυχημένη ηθοποιό να επιλέγει να τα γιορτάσει οικογενειακά. Η Χολιγουντιανή σταρ φόρεσε την ροζ διάθεση της - κυριολεκτικά - και κατευθύνθηκε σε σινεμά της Σάντα Μόνικα προκειμένου να παρακολουθήσει μαζί με την 15χρονη κόρη της την ταινία Barbie.

Halle και Nahla κινήθηκαν σε Like Mother, Like Daughter ρυθμούς με τις δύο τους να επιλέγουν Barbiecore looks. Στην παρέα τους, ήταν και ο επί πολλά έτη σύντροφος της ηθοποιού, Van Hunt.

"Ο μίνι εαυτός μου (αλλά όχι πια τόσο μίνι) και η Van μου με πήγαν στον κόσμο της Barbie για τα γενέθλιά μου!", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η σταρ. "Έπρεπε να αφήσω την εσωτερική μου Barbie να πετάξει ψηλά!!!! Σας αγαπώ παιδιά... σας ευχαριστώ! Και... σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα".

Η Berry εντυπωσίασε με ροζ μίνι φόρεμα, cowboy boots με bedazzled και μια τσάντα σε σχήμα καρδιάς με ουράνιο τόξο. Με τη σειρά της, η Nahla επέλεξε ένα δαντελωτό floral φόρεμα κορσέ με ασορτί τσάντα και πανύψηλα ροζ σανδάλια.

Η Nahla είναι η κόρη της Berry από τη σχέση της με το καναδικό μοντέλο Gabriel Aubry, με τον οποίο έβγαινε από το 2005 έως το 2010. Η Berry έχει επίσης έναν γιο, τον εννιάχρονο Maceo, από τον γάμο της με τον Γάλλο ηθοποιό Olivier Martinez. Οι δυο τους πήραν διαζύγιο το 2015.

Η Berry δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τη σχέση της με τον Hunt το 2020 και έκτοτε οι δυο τους ενημερώνουν τους followers για τη σχέση τους. Προς τιμήν των γενεθλίων της Berry, ο Hunt μοιράστηκε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον ηθοποιό στο Instagram, γράφοντας ένα γλυκό ποίημα μαζί με μία δημοσίευση φωτογραφία της σταρ.