Πριγκίπισσα Diana | 12 φορές που η Kate Middleton τίμησε τη μνήμη της

Η πριγκίπισσα Diana έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 31 Αυγούστου 1997. Η "πριγκίπισσα του λαού" άφησε την τελευταία της πνοή στο Παρίσι αλλά συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς ακόμα και για τους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να τη γνωρίσουν.

O William και η Kate μιλούν στα παιδιά τους για τη γιαγιά Diana

Η Kate Middleton, που έχει τον τίτλο που είχε και η πριγκίπισσα Diana ως "πριγκίπισσα της Ουαλίας", έχει τιμήσει πολλές φορές τη μνήμη της μέσα από τις επιλογές της. Γνωρίζει άλλωστε τη μεγάλη αδυναμία που της είχε ο σύζυγός της, πρίγκιπας William. Φροντίζουν μάλιστα και οι δύο να μιλούν για εκείνη και στα τρία παιδιά τους, πρίγκιπα George, πριγκίπισσα Charlotte και πρίγκιπα Louis.

Στο ντοκιμαντέρ του 2017 Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, ο πρίγκιπας της Ουαλίας αποκάλυψε ότι μιλάει "συνεχώς" στα παιδιά του για "τη γιαγιά Diana" την ώρα που τα βάζει για ύπνο έτσι ώστε να ξέρουν "ότι έχουν δύο γιαγιάδες".

Getty Images

Επίσης, για να τιμήσουν την Ημέρα της Μητέρας το 2021, ο William και η Kate μοιράστηκαν χειροποίητες κάρτες των παιδιών τους με τρυφερά λόγια για την πριγκίπισσα Diana.

12 φορές που η Kate τίμησε την πριγκίπισσα Diana

Με τον δικό της τρόπο τιμά τη μνήμη της και η Kate Middleton. Παρακάτω συγκεντρώσαμε 12 φορές που η σημερινή πριγκίπισσα της Ουαλίας έδειξε τον σεβασμό της στην πριγκίπισσα Diana.

Getty Images