Βασίλισσα Ελισάβετ | Η χιουμοριστική της απάντηση στον Boris Johnson όταν της είπε πως την είδε στον ύπνο του

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γνωστή για την ευγενική και σωστή συμπεριφορά της, αλλά πάντα απολάμβανε ένα καλό αστείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Boris Johnson θυμήθηκε τον καιρό που πέρασε με την εκλιπούσα μονάρχη σε άρθρο του στην Daily Mail, καθώς η πρώτη επέτειος του θανάτου της πλησιάζει την επόμενη εβδομάδα. Ο Johnson ήταν ο 14ος πρωθυπουργός στην ιστορική 70ετή βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ και το τελευταίο δημόσιο καθήκον της βασίλισσας πριν από τον θάνατό της ήταν ο επίσημος διορισμός της Liz Truss ως νέας πρωθυπουργού μετά την αποχώρηση του Johnson.

Η Johnson έγραψε: "Ήταν λόγω της ανθρωπιάς και της συμπάθειάς της που ένιωθες, ως πρωθυπουργός, ότι μπορούσες πραγματικά να της ανοιχτείς, να της πεις απολύτως τα πάντα, έτσι ώστε κάθε της συνάντηση να είναι ένα μείγμα μεταξύ φροντιστηρίου και εξομολογητηρίου, με λίγη απλήρωτη ψυχοθεραπεία μέσα".

"Μια φορά της είπα ότι είχα έναν εφιάλτη ότι είχα αργήσει για εκείνη και τον Δούκα", συνέχισε, αναφερόμενος στον σύζυγο της βασίλισσας πρίγκιπα Φίλιππο, γνωστό με τον τίτλο του ως Δούκας του Εδιμβούργου. "Ω ναι", μου έλεγε χαμογελώντας, και μπορούσα να καταλάβω ότι το είχε ξανακούσει αυτό, πιθανότατα από άλλους πρωθυπουργούς. 'Ήσασταν γυμνός;' ρώτησε, επειδή, όπως αποδεικνύεται, αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό τέτοιων ονείρων".

Η βασίλισσα "είναι πολύ πιο ζωντανή στην ιδιωτική της ζωή απ' ό,τι βλέπει το κοινό", είχε δηλώσει παλαιότερα στο περιοδικό PEOPLE η βασιλική βιογράφος Sally Bedell Smith, συγγραφέας του βιβλίου Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch.