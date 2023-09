Naomi Campbell | Το ντεμπούτο ως σχεδιάστρια στο NYFW και η show-off πασαρέλα

Η αυτοπεποίθηση της πάνω στη πασαρέλα είναι ένα από τα στοιχεία που συνετέλεσαν στην τεράστια καριέρα, την οποία δημιούργησε. Δυναμική, θαρραλέα, με αδιαμφισβήτητη ομορφιά, η Naomi Campbell έχει αφήσει το δικό της στίγμα στον χώρο του μόντελινγκ. Μία ιστορία αγάπης και θαυμασμού, η οποία συνεχίζεται να γράφεται μέχρι σήμερα, τη στιγμή που το θρυλικό πλέον μοντέλο έχει γίνει 53 ετών.

Αυτή τη φορά, το τοπ μόντελ δεν αποφάσισε απλά να μας χαρίσει ένα ακόμη δυναμικό catwalk, αλλά να σχεδιάσει τη δική της συλλογή ρούχων σε συνεργασία με το βρετανικό brand fast – fashion ένδυσης, PrettyLittleThing. Μάλιστα, η παρουσίαση της πρώτης της συλλογής ως σχεδιάστρια πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα της New York Fashion Week.

Λίγο πριν η μουσική αρχίσει να σβήνει και τα φώτα χαμηλώσουν, η Naomi Campbell επιλέγει να κλείσει την παρουσίαση της πρώτης της συλλογής πραγματοποιώντας Grand Finale. Το ακριβοπληρωμένο μοντέλο περπατά στην πασαρέλα επιλέγοντας ένα see through φόρεμα – σχεδιασμένο από την ίδια – ενδεδυμένο με λαμπερά πετράδια και διάφανη black βάση. Την εμφάνιση της ολοκλήρωσε με all – time classic μαύρες γόβες, μεγάλους κρίκους και ίσια μακριά μαλλιά.

Getty Images

Ενορχηστρωμένη από τον ιδρυτή του brand, Umar Kamani, η φρέσκια αυτή συλλογή έχει στόχο να λειτουργήσει ως φόρος τιμής στην πορεία, το όραμα και την κληρονομιά της Naomi Campbell στον χώρο της μόδας. Η glam collection δημιουργήθηκε τους προηγούμενους μήνες στο Los Angeles ως ένα κράμα ανάμεσα στην αγάπη της Naomi για την πολυτέλεια και τη βασική αρχή του brand να παρέχει ρούχα υψηλών προδιαγραφών σε προσιτές τιμές.