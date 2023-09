Halle Berry | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στη NYFW με τον σύντροφό της

Η Halle Berry και ο σύντροφός της, Van Hunt, μετέφεραν τον έρωτα τους από το προσωπικό τους καταφύγιο στο Front Row της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός εμφανίστηκαν χέρι-χέρι στο σόου του Michael Kors για την Άνοιξη 2024 τη Δευτέρα με matchy matchy αποχρώσεις ουδέτερου neutral χρώματος.

Για την εμφάνιση της στο σόου του εμβληματικού σχεδιαστή, η Χολιγουντιανή ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα που έδενε στη μέση με μια φαρδιά δερμάτινη ζώνη. Το σύνολο διέθετε επίσης μακριά μανίκια με τριγωνικές σχισμές στους αγκώνες και δύο παρόμοιες σχισμές μέχρι το ύψος του μηρού στη φούστα. Το look της συμπλήρωσε με ασορτί over the knee μπότες.

Από τις ενδυματολογικές επιλογές της σταρ της μικρής και μεγάλης οθόνης, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα αξεσουάρ. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, η Halle Berry επέλεξε ένα μεγάλο κολιέ με αλυσίδα, ένα ασημένιο δομικό βραχιόλι και ένα υπερμεγέθες δαχτυλίδι. Το hair looks της περιορίστηκε σε εντυπωσιακούς κυματισμούς.

Ο Hunt, εν τω μεταξύ, επέλεξε ένα κεντημένο πουλόβερ με τα αρχικά του Michael Kors σε γκρι χρώμα, το οποίο τονίστηκε από έναν μονόχρωμο μαύρο γιακά και μανσέτες. Συνδύασε την μπλούζα με σκούρο γκρι παντελόνι και μαύρα παπούτσια και αξεσουάρ με μαύρο μπερέ, φιμέ γυαλιά και ένα μαυρισμένο σακάκι που έριξε στον ώμο του.

Το ζευγάρι κάθισε στην πρώτη σειρά του σόου με την Blake Lively στα δεξιά του Hunt και την Tiffany Haddish στη δεύτερη θέση στα δεξιά της Halle Berry.