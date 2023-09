Dolly Parton | Η απίθανη αποκάλυψη της για το διαζύγιο του Elvis Presley από την Priscilla

Μπορεί να μην δίνει συχνά συνεντεύξεις, όμως, όταν αποφασίζει να το κάνει η Dolly Parton προχωρά πάντα σε αποκαλύψεις. Κάτι ανάλογο συνέβη και με την πληροφορία που μοιράστηκε σχετικά με τον χωρισμό του Elvis Presley από την σύζυγό του, Priscilla.

Σε συνέντευξή της στο BBC Radio 2, η τραγουδίστρια της country μουσικής αποκάλυψε ένα ακόμη άγνωστο γεγονός για το κλασικό τραγούδι της "I Will Always Love You" του 1973 - ότι είχε μια βαθιά σχέση με τον Elvis Presley.

"Ο Elvis αγαπούσε το τραγούδι. Στην πραγματικότητα, μίλησα με την Priscilla [Presley] πριν από λίγο καιρό. Μου είπε: 'Ξέρεις, ο Elvis μου τραγούδησε αυτό το τραγούδι όταν κατεβήκαμε τα σκαλιά του δικαστηρίου όταν πήραμε διαζύγιο. Μου τραγουδούσε το 'I Will Always Love You'", εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο Elvis ήθελε πραγματικά να ηχογραφήσει το κομμάτι, αλλά τελικά αρνήθηκε την προσφορά, επειδή ο μάνατζέρ του Colonel Tom Parker είπε ότι ο τραγουδιστής του θα έπρεπε να κατέχει τουλάχιστον τα μισά από τα δικαιώματα δημοσίευσης, προκειμένου να προχωρήσει στην κίνηση αυτή. Αν και η τραγουδίστρια του "9 to 5" ήταν "συντετριμμένη", επρόκειτο για τα "πιο σημαντικά πνευματικά δικαιώματα σε ολόκληρη την εκδοτική της εταιρεία".

Ωστόσο, η Parton απέτισε φόρο τιμής στον "βασιλιά του Rock and Roll" με τον δικό της τρόπο στο επερχόμενο άλμπουμ της Rockstar με το κομμάτι "I Dreamed of Elvis". Στη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι έγραψε το τραγούδι πριν από 20 χρόνια με τους Jordanaires και επιστράτευσε τον Ronnie McDowell, ο οποίος δούλευε με τον Elvis και ακούγεται σαν αυτόν, για να τραγουδήσει στο κομμάτι.

"Έγραψα ένα τραγούδι και ονειρεύτηκα ότι ο Elvis τραγουδούσε το τραγούδι "I Will Always Love You". Έτσι έγραψα ένα ολόκληρο τραγούδι για τον Elvis και μετά κάναμε το 'I Will Always Love You' και είναι σε αυτό το άλμπουμ", ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.