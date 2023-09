Kate Middleton | Ο ιδιαίτερος βασιλικός κανόνας που "έσπασε" στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση

Μπορεί στο παρελθόν να έχει αποδειχθεί αυθεντία στο βασιλικό πρωτόκολλο και τους κανόνες που ορίζει ανά διαστήματα το Παλάτι, όμως, στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση η Kate Middleton ασπάστηκε την πιο χαλαρή εκδοχή του εαυτού της πραγματοποιώντας ένα μικρό βασιλικό ατόπημα.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας άφησε έναν ιδιαίτερο βασιλικό κανόνα στην άκρη, καθώς επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης μια φιλανθρωπική οργάνωση παρέμβασης σε νέους στο ανατολικό Λονδίνο, το Streets of Growth.

Αν και οι selfies τείνουν να γίνουν κάτι το συνηθισμένο, οι άγραφοι κανόνες του Παλατιού ορίζουν ότι κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν μπορεί να φωτογραφηθεί με άτομα που το ζητούν. Κόντρα σε αυτόν τον κανόνα, η Kate έδειξε τον προσγειωμένο χαρακτήρα της, καθώς πόζαρε πρόθυμα στο πλευρό ενός θαυμαστή της.

Getty Images

Η πριγκίπισσα πόζαρε με χαμόγελο δίπλα με έναν εργαζόμενο καθώς περιόδευε στον φιλανθρωπικό χώρο, φανερά φτιάχνοντας τη μέρα της, καθώς το ζευγάρι χαμογελούσε στην κάμερα.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός "Streets of Growth" βοηθάει άτομα ηλικίας 15 έως 25 ετών και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Kate έμαθε πώς οι νέοι αυτοί υποστηρίζονται από τον οργανισμό μέσω των προγραμμάτων προσέγγισης και παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, την Kate υποδέχτηκε ο ιδρυτής του Streets of Growth, Darren Way, καθώς και οκτώ υπάλληλοι πρώτης γραμμής, ορισμένοι από τους οποίους ήταν κάποτε οι ίδιοι νεαροί πελάτες της φιλανθρωπικής οργάνωσης πριν αλλάξουν τη ζωή τους.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θαύμασε τον μεγάλο χώρο και τα "μέρη όπου όλοι μπορούν να συγκεντρωθούν για να είναι δημιουργικοί - είναι πραγματικά πολύτιμο", όπως δήλωσε.