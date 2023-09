Αγωνία για τη Sophia Loren | Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η Sophia Loren υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση το μεσημέρι της Κυριακής, αφού υπέστη αρκετά κατάγματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στο μηριαίο οστό, μετά από μια άσχημη πτώση στο σπίτι της στην Ελβετία.

Η Ιταλίδα σταρ της υποκριτικής και του κινηματογράφου, που έκλεισε τα 89 της χρόνια στις 20 Σεπτεμβρίου, έπεσε στο μπάνιο της και υπέστη αρκετά κατάγματα στο ισχίο της και ένα σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, δηλώνει πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού στο The Hollywood Reporter. Η πηγή πρόσθεσε ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση της επέμβασης και την ανάρρωση της Loren, η οποία θα περιλαμβάνει μια σύντομη ανάρρωση και στη συνέχεια μια μακρά αποκατάσταση.

Η είδηση της πτώσης της Loren έγινε γνωστή από ένα εστιατόριο που επρόκειτο να ανοίξει στην ιταλική πόλη Bari στις 26 Σεπτεμβρίου - το τέταρτο τέτοιο εστιατόριο που φέρει το όνομά της. Η ηθοποιός επρόκειτο επίσης να λάβει τιμητική υπηκοότητα από την πόλη, αλλά τώρα όλες οι υποχρεώσεις της για το προσεχές μέλλον έχουν ακυρωθεί.

Πηγές αναφέρουν ότι οι γιοι της ηθοποιού, Carlo και Edoardo, βρίσκονται στο πλευρό της στο νοσοκομείο. Ο Edoardo σκηνοθέτησε τη Loren στην πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία της, την ταινία του Netflix "The Life Ahead" του 2020, η οποία της χάρισε το βραβείο David di Donatello για την καλύτερη ηθοποιό. Το 2021, ήταν το θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix "What Would Sophia Loren Do?”