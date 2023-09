"Θα έτρεχα μακριά ουρλιάζοντας" | Η Helena Christensen εξηγεί γιατί δεν θα ήθελε να είναι στο ντοκιμαντέρ The Supermodels

H Helena Christensen δήλωσε πως δεν την ενδιαφέρει να συμμετέχει σε ένα ντοκιμαντέρ με supermodels όπως έκαναν οι συνάδελφοί της Christy Turlington, Cindy Crawford, Linda Evangelista και Naomi Campbell. Το The Supermodels έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Apple TV.

Σε συνέντευξή της στο WWD εξήγησε πως παρόλο που χαίρεται πάρα πολύ για τις φίλες της που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους στη σειρά ντοκιμαντέρ, δεν μετανιώνει που δεν συμπρωταγωνιστεί σε αυτό. "Πιστεύω ότι είναι φανταστικό να βλέπεις τις φίλες σου να κάνουν κάτι όλες μαζί που είναι τόσο ζωντανή και είσαι χαρούμενη για αυτές" ανέφερε Helena Christensen.

"Έχοντας υπάρξει δίπλα τους, γνωρίζοντας πως ήταν, η διαδικασία και η δημιουργία του με κάνει να νιώθω συναρπαστικά εκ μέρους τους τώρα που κυκλοφόρησε" συμπλήρωσε. "Οπότε τις σέβομαι πραγματικά που το έκαναν".

Ο λόγος που η Helena Christensen δεν θα συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ

Ωστόσο, η ίδια σημείωσε ότι αν της είχε δοθεί η ευκαιρία να πάρει μέρος στο project θα "έτρεχα μακριά ουρλιάζοντας". "Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω λιγότερο. Είμαι πολύ ευάλωτη για αυτό. Πραγματικά δεν χρειάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο".

Η Helena Christensen εξήγησε ότι προτιμά να προχωρήσει στη ζωή της από το να κάθεται και αναμασά τα χρόνια της στο μόντελινγκ τη δεκαετία του 1990. "Πιστεύω ότι είναι σπουδαίο έκαναν γιατί μπορώ να το δω με ενθουσιασμό μέσα από τα μάτια τους αλλά εγώ προτιμώ να πάω στα βόρεια και να κολυμπήσω σε ένα ποτάμι" τόνισε.

Το περιεχόμενο του The Supermodels

Το ντοκιμαντέρ εξερευνά την "εποχή των supermodels" όταν οι Crawford, Campbell, Turlington και Evangelista απέκτησαν τεράστια δόξα και κυριάρχησαν στα 90s ως η "ελίτ του κόσμου της μόδας".

Μέσα από τα τέσσερα επεισόδιά του -με τίτλους The Look, The Fame, The Power και The Legacy- τα τέσσερα κορυφαία μοντέλα μιλούν για τις "μέρες δόξας" τους και τα "χρυσά χρόνια". Την ίδια ώρα, κάνουν προσωπικές αποκαλύψεις για τα εμπόδια που αντιμετώπισαν στην πορεία για την επιτυχία αλλά και ερωτική τους ζωή.