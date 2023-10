Meryl Streep- Don Gummer| Γιορτάζουν 45 χρόνια γάμου

Η Meryl Streep έχει διανύσει μία από τις πλέον εντυπωσιακές πορείες στον χώρο του κινηματογράφου. Ένας πραγματικός χαμαιλέοντας που μπορεί να καταδυθεί στα πιο σκοτεινά σημεία του ανθρώπινου ψυχισμού με την ίδια ευκολία που μπορεί να μας κάνει να γελάσουμε με τη καρδιά μας. Με τρία Όσκαρ σήμερα, 21 ακόμα υποψηφιότητες για Όσκαρ, 32 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και οκτώ νίκες, καθώς και το βραβείο Cecil B. DeMille, τρία βραβεία Emmy, δύο βραβεία SAG και αμέτρητα άλλα βραβεία, η Streep αποτελεί αναφορά στο κινηματογραφικό γίγνεσθαι.

Κι αυτό δεν είναι το μόνο της επίτευγμα, καθώς είναι ευτυχισμένη και στην προσωπική της ζωή γιορτάζοντας φέτος 45 χρόνια γάμου με τον αγαπημένο της Don Gummer, με τον οποίο απέκτησαν τρεις κόρες και πέντε εγγόνια!

Η προσωπική διαδρομή δεν ήταν βελούδινη

Μπορεί σήμερα η διάσημη ηθοποιός να είναι ευτυχισμένη στο πλευρό του συζύγου της, όμως η τύχη της είχε επιφυλάξει προηγουμένως μια τραγική εμπειρία. Η Στριπ γνώρισε τον John Cazale όταν εκείνος πέρασε από οντισιόν για να συμπρωταγωνιστήσει μαζί της στην παράσταση Measure for Measure, μια παραγωγή του "Shakespeare in the Park" το 1976. Τελικά συμπρωταγωνίστησαν και εκείνη ερωτεύτηκε σφόδρα τον ηθοποιό, γνωστό για τον ρόλο του άτυχου αδελφού στον Νονό.

Ήταν μόλις 42 ετών, όταν ο Cazale διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα και για πέντε μήνες η Streep ήταν στο πλευρό του, όσο έκανε θεραπεία στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης, ενώ γύριζαν το The Deer Hunter. Όταν έμαθε ότι ήταν άρρωστος, το στούντιο θέλησε να αποσύρει τον Cazale από την ταινία και η Streep απείλησε ότι θα παραιτηθεί αν τον απέλυαν.

Ο Cazale πέθανε στις 12 Μαρτίου 1978, λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων, και η Streep κατέληξε με την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Τα παιχνίδια της τύχης

Συντετριμμένη η Meryl, έφυγε από τη Νέα Υόρκη για να περάσει λίγο χρόνο με μια φίλη της στον Καναδά. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι της είχαν έξωση από τη σοφίτα που μοιραζόταν με τον Cazale. Σύμφωνα με τη βιογραφία του Michael Schulman του 2016 "Her Again: Becoming Meryl Streep", ο αδελφός της Harry εμφανίστηκε για να τη βοηθήσει να μετακομίσει, και έφερε έναν φίλο, έναν γλύπτη τον οποίο η Meryl είχε συναντήσει μερικές φορές, αλλά δεν τον είχε προσέξει.

Ο ευγενικός καλλιτέχνης προσφέρθηκε να φυλάξει όσα κουτιά δεν είχε χώρο να αποθηκεύσει στο στούντιό του, ενώ εκείνη θα πήγαινε να γυρίσει μια ταινία στο Μέριλαντ.

Η Στριπ έφυγε για τα γυρίσματα της ταινίας "The Senator" και ο γλύπτης, που ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα, της πρόσφερε τη χρήση της σοφίτας του όταν επέστρεφε στη Νέα Υόρκη. Τριγυρνώντας στο διαμέρισμα του γενναιόδωρου τύπου, εκείνη τον σκέφτηκε πολύ και άρχισαν να γράφουν ο ένας στον άλλον.

O γλύπτης ήταν βέβαια ο μετέπειτα σύζυγός της, Don Gummer.

Με καταγωγή από το Λούισβιλ ο Gummer είχε παντρευτεί μια φορά στο παρελθόν, για λίγο, με την αγαπημένη του από το γυμνάσιο. Πήρε το μεταπτυχιακό του από το Γέιλ, την ίδια εποχή που η Streep φοιτούσε στη δραματική σχολή.

Όταν τα γράμματά τους πήραν σοβαρή τροπή, η ακόμα θλιμμένη Streep δεν ήταν σίγουρη ότι ήταν έτοιμη για μια νέα σχέση. Αλλά μια πρόσφατα χήρα φίλη την ενθάρρυνε να περνάει απλώς χρόνο με τον Γκάμερ, αν της άρεσε.

Της άρεσε τόσο πολύ που τον παντρεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1978, στον κήπο του σπιτιού των γονιών της στο Mason's Island, στο Κονέκτικατ. Ακόμη και η μητέρα της Streep αναρωτήθηκε: "Μα τι σκέφτεται;". Ό,τι κι αν σκεφτόταν τότε η ηθοποιός, είχε προφανώς δίκιο.