Πριγκίπισσα Βεατρίκη | Εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύζυγό της σε φιλανθρωπικό Gala

Το περίφημο ξενοδοχείο Raffles Hotel at the OWO του Λονδίνου φόρεσε τα καλά του για ένα λαμπερό γκαλά, στο οποίο οι ευχές και τα αστέρια πρωταγωνιστούν. Το Art Of Wishes Gala.

Μεταξύ των διάσημων παρευρισκομένων ήταν και η πριγκίπισσα Βεατρίκη, η οποία πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή είσοδο μαζί με τον σύζυγό της Edoardo Mapelli Mozzi.

Στα 35 της χρόνια, η Βεατρίκη ξεχωρίζει για την ανεπιτήδευτα κομψή αίσθηση της μόδας που διαθέτει. Για τη βραδιά, επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα από γαλάζια δαντέλα που κατέληγε σε μάξι μήκος. Το γαλάζιο χρώμα του φορέματός της συμπληρώθηκε από ασορτί γόβες με τακούνι, ενώ η κρεμ τσάντα της που ήταν διακοσμημένη με μοβ και μαύρα μοτίβα πρόσθεσε μια πινελιά αντίθεσης.

Καθώς το φθινόπωρο έκανε κρύο, ένα λευκό σακάκι σε στιλ μπουκλέ κομψά ντυμένο στους ώμους της προσέφερε ζεστασιά. Τα καστανοκόκκινα μαλλιά της, δεμένα σε μια χαλαρή αλογοουρά, επέτρεψαν στα statement σκουλαρίκια της να αναδειχθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Getty Images

Περπατώντας δίπλα της, ο Edoardo επέλεξε με τη σειρά του ένα ένα sharp σκούρο μπλε κοστούμι, συνδυασμένο με ένα λευκό πουκάμισο εσωτερικά. Η υφασμάτινη γαλάζια γραβάτα και τα navy loafers έδιναν τις τελευταίες πινελιές στην κομψή εμφάνισή του.

Το γκαλά, μια συνεργασία μεταξύ του οργανισμού Art of Wishes και του διάσημου οίκου δημοπρασιών Christie's, ήταν μια συγκέντρωση λάτρεις της τέχνης, κόσμο της φιλανθρωπίας και διασημοτήτων με κοινωνικό πρόσωπο και αντίκτυπο. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Vernon Kay, η αίσθηση του TikTok Abby Roberts και η διάσημη στυλίστρια Evie Henderson.