John F. Kennedy | Το Netflix ετοιμάζει τη νέα σειρά που θα μοιάζει με το " The Crown"

Το Netflix δημιουργεί μια limited σειρά για τον Πρόεδρο John F. Kennedy, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στον Τύπο στις 13 Οκτωβρίου. Η πολυαναμενόμενη σειρά πιθανότατα θα είναι παρόμοια με τη σειρά του Netflix "The Crown", η οποία ακολουθεί τη ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ Β' ξεκινώντας με την παιδική της ηλικία μέχρι τη στέψη της και την 70χρονη βασιλεία της.



Το πρώτο μέρος της έκτης και τελευταίας σεζόν του βασιλικού δράματος θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Νοεμβρίου, με την τελευταία προβολή να βγαίνει στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Eric Roth που έγραψε το Dune και τον Forrest Gump, θα γράψει το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή του επερχόμενου έργου σχετικά με την ζωή του Kennedy, μαζί με τους παραγωγούς του Hidden Figures Peter Chernin και Jenno Topping.

Getty Images

Σύμφωνα με πληροφορίες, βασίζεται στο βιβλίο " JFK: Coming Of Age In The American Century" 1917-1956 του Fredrik Logevall, το οποίο είναι το πρώτο από ένα σύνολο δύο τόμων.

" Το μυθιστόρημα αποκαλύπτει με επιτυχία τις πρώιμες σχέσεις του John F. Kennedy, τις εμπειρίες του στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τις ιδέες, τα γραπτά του και κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες", σύμφωνα με την περίληψη του βιβλίου. Ο συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί το Netflix πίστευε ότι όλα τα παραπάνω διαμορφώθηκαν σε νεαρή ηλικία για τον JFK και ανεξάρτητα από την επιθυμία του πατέρα του να μπει στη δημόσια ζωή.

Ο συγγραφέας του " JFK: Coming Of Age In The American Century"ακολουθεί τον Κennedy κατά τη γέννηση του Ψυχρού Πολέμου, δείχνοντας για πρώτη φορά την επίγνωση του ως νεαρού δημοσιογράφου το 1945 για την απειλή μιας ιμπεριαλιστικής Ρωσίας και σημειώνοντας την αντίληψη του JFK των διεθνών σχέσεων που οφείλεται εν μέρει στην εκπαίδευσή του στο Χάρβαρντ στην πολιτική.

Ο John F. Kennedy εξελέγη 35ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ηλικία 43 ετών, και έγινε ο νεότερος στην ιστορία που ανέλαβε την ευθύνη του Λευκού Οίκου. Η προεδρία του, ωστόσο, ήταν σύντομη, καθώς δολοφονήθηκε από τον Lee Harvey Oswald στις 22 Νοεμβρίου 1963.