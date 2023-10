Martin Scorsese | Η κόρη του τον έχει κάνει "σταρ στο TikTok"

Στις ελληνικές αίθουσες κυκλοφορεί από σήμερα το "Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού" του Martin Scorsese. Ο σπουδαίος δημιουργός όμως έχει γίνει viral τον τελευταίο καιρό για έναν αναπάντεχο λόγο. Η κόρη του, Francesca έχει βαλθεί να τον κάνει σταρ του TikTok και ανεβάζει συχνά χιουμοριστικά βίντεο με τον 80χρονο πατέρα της.

O Martin Scorsese είναι ένας σταρ του TikTok

Ο Martin Scorsese φαίνεται πως γνωρίζει μεγάλη αγάπη από τους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας αποτελώντας έναν σταρ του TikTok. Στα βίντεο που ανεβάζει η κόρη του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη βλέπουμε στιγμιότυπα από τη ζωή τους. Πώς είναι να έχεις μπαμπά έναν από τους σπουδαιότερους κινηματογραφιστές της Αμερικής; Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά διασκεδαστικό για τους χρήστες του TikTok.

Η τελευταία "συνεργασία" πατέρα και κόρης στο TikTik είναι ένα αριστούργημα 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων. Το βίντεο ανέβηκε στην πλατφόρμα στις 18 Οκτωβρίου και ο Martin Scorsese παίρνει συνέντευξη από την νέα του κινηματογραφική μούσα. Ο λόγος για τον σκύλο της οικογένειας, Oscar. Ο σκηνοθέτης ζητά από τον τετράποδο φίλο του να αναπαραστήσει διάφορα συναισθήματα και στη συνέχεια αναφωνεί: "Υπέροχο! Υπέροχο! Πήρες τον ρόλο".

Οι θαυμαστές του αφήνουν κολακευτικά σχόλια στο προφίλ της 23χρονης κόρης του που έχει παρασύρει τον πατέρα της και σε πολλά δημοφιλή challenges.

H 23χρονη Francesca ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της

O Martin Scorsese έχει αποκτήσει την Francesca με τη σύζυγό του, Helen Morris. Έχει δύο ακόμη κόρες, την 47χρονη Domenica και την 57χρονη Cathy από προηγούμενους γάμους. Το στερνοπούλι του ακολουθεί τα δικά του βήματα και έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο τον περασμένο Ιούνιο με την ταινία Fish Out of Water. Στο παρελθόν έχει πάρει μέρος ως ηθοποιός στα We Are Who We Are, The Departed και The Aviator.