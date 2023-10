Joan Collins | Ο βασιλικός κανόνας που δεν τήρησε όταν συνάντησε την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William

Μπορεί η Joan Collins να χειρίζεται την ικανότητα του savoir vivre όπως λίγοι, όμως, στη συνάντηση της με την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William φαίνεται ότι είναι ένας βασιλικός κανόνας ξέφυγε από το βασιλικό της ραντάρ.

Το 90χρονη σταρ μίλησε για τη στιγμή αυτή στα νέα της απομνημονεύματα "Behind the Shoulder Pads: Tales I Tell My Friends", που κυκλοφόρησαν την Τρίτη. Αν και η Collins ανακηρύχθηκε Dame από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2015 για τις υπηρεσίες της στο θέατρο και το φιλανθρωπικό της έργο και είχε συναντηθεί στο παρελθόν με την πριγκίπισσα Kate, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ξέχασε να υποκλιθεί στην πριγκιπίσσα της Ουαλίας στο Platinum Jubilee Pageant τον Ιούνιο του 2022.

"Τελικά, φτάσαμε έξω από το Royal Box, το οποίο ήταν γεμάτο με βασιλικούς και συγγενείς της βασίλισσας. Καθώς κατεβαίναμε από την Jaguar, προσπαθώντας να δείχνουμε ευπαρουσίαστοι μετά από δύο ώρες στον παγωμένο αέρα, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και ο σύζυγός της Edoardo μας χαιρέτησαν ενθουσιασμένοι. Στη συνέχεια, σκούντησε την πριγκίπισσα Άννα, η οποία σκούντησε τον πρίγκιπα Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, και όλοι μας χαιρέτησαν, μας χαμογέλασαν και μας έβγαλαν το "Μπράβο!". Πραγματικά πολύ ευχάριστο", έγραψε στο Behind the Shoulder Pads.

"Με οδήγησαν στο πράσινο δωμάτιο αποχώρησης πίσω από το θεωρείο, κάθισα κουρασμένη σε έναν καναπέ και μου πρόσφεραν ένα φλιτζάνι τσάι. Ξαφνικά, εμφανίστηκε μία υπέροχη παρουσία με ένα κόκκινο φόρεμα. Η Κάθριν, η δούκισσα του Cambridge, με τα δύο μικρά παιδιά της στο πλευρό της", συνέχισε η νικήτρια της Χρυσής Σφαίρας, αναφερόμενη στην Kate, την πριγκίπισσα Charlotte, και τον πρίγκιπα Louis (ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Κέιτ και του πρίγκιπα William, ο πρίγκιπας George δεν αναφέρθηκε).

"Γεια σου, Joan", είπε γλυκά, απλώνοντας το χέρι της", έγραψε η Collins. "'Γεια σας, κυρία μου', ξεστόμισα, ξεχνώντας να υποκλιθώ", θυμήθηκε."Αυτή είναι η Charlotte και αυτός είναι ο Louis', είπε, και τα δύο ανθρωπάκια άπλωσαν ευγενικά τα μικροσκοπικά τους χέρια για μια χειραψία", αναφέρει η σταρ στην αυτοβιογραφία της.