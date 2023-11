Sharon Stone | " Πλήρωσε τον μισθό μου. Της χρωστάω"

Το Hollywood μοιάζει με το μέρος που κανείς δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανέναν, η ιστορία, ωστόσο, της Sharon Stone με έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα - ή η εξαίρεση στον κανόνα-.

Όταν γυριζόταν η ταινία Western του 1995 "The Quick and the Dead" το στούντιο δεν ήθελε να προσλάβει τον τότε ανερχόμενο ηθοποιό, Leonardo DiCaprio. Ευτυχώς, η Sharon Stone παρενέβη και όπως αποκάλυψε στα απομνημονεύματά της το 2021, πλήρωσε τον μισθό του για να συμμετέχει στην ταινία. Περιττό να πούμε ότι το βασικό της ένστικτο ήταν επίκαιρο.

Και ακόμη και τρεις δεκαετίες αργότερα, ο DiCaprio ξέρει ότι είναι για πάντα υπόχρεος στην ηθοποιό. Ο ίδιος μίλησε πρόσφατα στο E! στο επεισόδιο της 16ης Νοεμβρίου και ευχαρίστησε δημόσια τη Stone για τη γενναιοδωρία της όλα αυτά τα χρόνια.

"Την έχω ευχαριστήσει πολλές φορές", είπε αποκλειστικά ο σταρ του "Wolf of Wall Street" στο E! "Δεν ξέρω αν της έστειλα ένα πραγματικό, φυσικό ευχαριστήριο δώρο, αλλά δεν μπορώ να την ευχαριστήσω αρκετά", είπε ο 49χρονος ηθοποιός για την στήριξη που του έδωσε τότε η Sharon Stone.

Περιγράφοντας τη Stone ως "καταπληκτική", ο Leonardo DiCaprio συνέχισε σημειώνοντας ότι "το έκανε με εμένα και τον Russell Crowe εκείνη την εποχή".

Όπως εξήγησε, η Stone είδε τη δουλειά του στην ταινία του 1993 What's Eating Gilbert Grape, καθώς και την εμφάνιση του Crowe στην ταινία Romper Stomper του 1992, και ήθελε και τους δύο μαζί.

"Είπε: "Αυτοί είναι οι δύο ηθοποιοί με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ", θυμάται o Leonardo DiCaprio. "Είναι απίστευτο. Υπήρξε μια τεράστια πρωταθλήτρια του κινηματογράφου και έδινε ευκαιρίες σε άλλους ηθοποιούς, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων."

Το 2021, η 69χρονη σταρ έγραψε στο "The Beauty of Living Twice" ότι ως παραγωγός και πρωταγωνίστρια του The Quick and the Dead ήταν ένα επαγγελματικό στοίχημα η πρόσληψη του DiCaprio.

"Αυτό το παιδί με το όνομα Leonardo DiCaprio ήταν το μόνο που ξεχώρισε στην οντισιόν, κατά τη γνώμη μου: ήταν ο μόνος που μπήκε και έκλαψε, παρακαλώντας τον πατέρα του να τον αγαπήσει καθώς πέθανε στη σκηνή", έγραψε στο Insider. "Το στούντιο είπε ότι αν τον ήθελα τόσο πολύ, θα μπορούσα να τον πληρώσω από τον δικό μου μισθό. Έτσι το έκανα."