Cher | Το νέο της επαγγελματικό βήμα σχετίζεται με τα Χριστούγεννα

Μπορεί τα Χριστούγεννα να αποτελούν την αγαπημένη της στιγμή στον χρόνο από τότε που θυμάται τον εαυτό της να περπατά – ή μάλλον να μπουσουλά – στον κόσμο αυτό, όμως, ποτέ μέχρι σήμερα η Cher δεν είχε τολμήσει να κάνει επαγγελματικά κάτι που να σχετίζεται με τη δημοφιλή εορτή. Μέχρι σήμερα που κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.

Τo "Christmas", όπως τιτλοφορείται το πρώτο άλμπουμ της Cher μετά από πέντε χρόνια, περιλαμβάνει 13 τραγούδια - αρκετά κλασικά χριστουγεννιάτικα και τέσσερα νέα. Έχει επίσης συνεργασία με διάσημους μουσικούς φίλους, συμπεριλαμβανομένων των Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper και Tyga.

Ηχογραφημένο κυρίως στο Λος Άντζελες και το Λονδίνο, το Christmas παρήγαγε ο σταθερός στον χρόνο συνεργάτης της Cher, Mark Taylor ("Believe"). Τα τραγούδια περιλαμβάνουν αγαπημένα ντουέτα των σούπερ σταρ, όπως το "What Christmas Means To Me" με τον Stevie Wonder και το "Christmas (Baby Please Come Home)" με την Darlene Love. Η Darlene ηχογράφησε πρώτα το τραγούδι με τον Phil Spector και με την 17χρονη Cher να τραγουδά φωνητικά υποκρουστικά); ενώ περιλαμβάνει επίσης μια συγκινητική εκτέλεση του "Home" που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε μαζί με τον Michael Bublé.

Ένα από τα πολλά κορυφαία τραγούδια είναι το ντουέτο της Cher και του Stevie Wonder στο "What Christmas Means to Me" του Stevie. "Κάθε φορά που το ακούω, γίνομαι πάλι έφηβη. Είναι ένα προσωπικό όνειρο που πραγματοποιείται για μένα να ηχογραφήσω αυτό το τραγούδι με τον Stevie", σχολίασε η Cher.

Δύο άλλα αξιοσημείωτα κομμάτια περιλαμβάνουν μια απροσδόκητη συνεργασία με τον Tyga σε ένα άλλο τραγούδι της Sarah Hudson με τίτλο "Drop Top Sleigh Ride" παραγωγής Alexander Edwards, Mike Crook και Ryan OG, και το εκπληκτικό "Angels in the Snow" επίσης το "Put A Little Holiday In Your Heart" με την Cyndi Lauper.