Πρίγκιπας William | Μόλις αποκάλυψε την αγαπημένη του τραγουδίστρια

Μπορεί ο πρίγκιπας William να μην αποκαλύπτει ποτέ λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, όμως, μία πληροφορία σχετικά με τα μουσικά του ακούσματα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φάνηκε να υπαινίσσεται ότι είναι Swiftie καθώς βγήκε για τα βραβεία Tusk Conservation Awards στο ξενοδοχείο Savoy του Λονδίνου το βράδυ της Δευτέρας.

Ο πρίγκιπας William συνομίλησε με τον ροκά των Rolling Stones, Ronnie Wood, στα βραβεία, τα οποία τίμησαν τα επιτεύγματα κορυφαίων Αφρικανών συντηρητών. Οι Rolling Stones ξεκινούν περιοδεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά τον επόμενο χρόνο, έχοντας κυκλοφορήσει τον περασμένο μήνα το 24ο στούντιο άλμπουμ τους Hackney Diamonds.

"Ο William είπε [ότι θα το έκανε] αν μπορούσαμε να φέρουμε την Taylor Swift εκεί", ανέφερε σε συνέντευξή του. Ο κιθαρίστας είπε στον Prince ότι η Αμερικανίδα ποπ σταρ Taylor είχε τραγουδήσει με τον frontman των Stones Sir Mick Jagger με τον William να απαντά: "Είμαι εκεί".

Ο βασιλικός γνώρισε στο παρελθόν την Taylor το 2013, όταν τον ανέβασαν στη σκηνή για να τραγουδήσει το Livin' On A Prayer με την τραγουδίστρια του Shake It Off και τον Jon Bon Jovi σε φιλανθρωπικό έρανο.

Ο William δήλωσε αργότερα για την εμπειρία αυτή στη σειρά Apple Fitness+ Time To Walk το 2021: "Κάτω από τη μαύρη γραβάτα μου, υπήρχε πολύς ιδρώτας. Ένιωθα σαν κύκνος, όπου προσπαθούσα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου εξωτερικά, αλλά μέσα μου τα ποδαράκια κωπηλατούσαν γρήγορα. Τώρα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι είμαι άνετος στη σκηνή. Όταν κάνω ομιλίες και τέτοια πράγματα, έχω κάνει τόσες πολλές πλέον, που δεν αποτελούν πρόβλημα. Αλλά δεν έχω κάνει τραγούδι. Μερικές φορές, όταν βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου, πρέπει να το αντιμετωπίζεις".