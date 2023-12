Βασιλιάς Κάρολος | Όλοι οι A - List τραγουδιστές που αρνήθηκαν να εμφανιστούν στην τελετή στέψης του μονάρχη

Μπορεί το πάρτι για την τελετή στέψης του βασιλιά Κάρολου να αποτέλεσε μία τέλεια ευκαιρία για την Katy Perry να ενδυναμώσει τη σχέση της με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, όμως, όπως φαίνεται, η τραγουδίστρια δεν αποτελούσε την πρώτη επιλογή.

Στο νέο βιβλίο του βασιλικού δημοσιογράφου Omid Scobie, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, γράφει ότι η Taylor Swift ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που κλήθηκαν να εμφανιστούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου, αλλά απάντησε αμέσως αρνητικά.

"Ακόμη και η εξεύρεση καλλιτεχνών για τη συναυλία της στέψης του στο Κάστρο του Ουίνδσορ αποδείχθηκε πρόκληση για τους διοργανωτές", γράφει ο Scobie στο βιβλίο.

"Η λίστα των καλλιτεχνών που αρνήθηκαν την πρόσκληση να εμφανιστούν ήταν μακρύς και περιελάμβανε τον Sir Elton John, τον Harry Styles, τις Spice Girls, την Adele, την Taylor Swift και τον Ed Sheeran. Πηγές κοντά στην Kylie Minogue -μια τακτική στις βασιλικές εκδηλώσεις στο παρελθόν και κάθε άλλο παρά επίτιμη Βρετανίδα- δήλωσαν ότι απέρριψε την ευκαιρία λόγω του αυξανόμενου ρεπουμπλικανικού κινήματος στην πατρίδα της, την Αυστραλία".

Αρκετοί από τους καλλιτέχνες που αναφέρθηκαν ότι τους ζητήθηκε να εμφανιστούν περιλαμβάνονταν σε μια λίστα αναπαραγωγής για τη στέψη που ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα κυκλοφόρησαν μήνες πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη στέψη. Τελικά, στη συναυλία του βασιλιά εμφανίστηκαν, μεταξύ άλλων, headliners όπως ο Lionel Richie και η Katy Perry.