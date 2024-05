Πριγκίπισσα Άννα | Τι ιδιαίτερο ζήτησε από τον Mike Tindall πριν παντρευτεί την κόρη της, Zara

Είναι αλήθεια ότι ο Mike Tindall έχει αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό με την πεθερά του, την πριγκίπισσα Άννα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η πρόσφατη τρυφερή του κίνηση να την αποκαλέσει Anne στο podcast του, όταν καλεσμένοι ήταν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο πρώην αστέρας της Rugby, σήμερα 45 ετών, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την κόρη της πριγκίπισσας Άννας, Zara, το 2011. Σήμερα, όμως, 13 χρόνια μετά, έφτασε η στιγμή να προχωρήσει σε μία αποκάλυψη που ίσως κανείς δεν περίμενε.

Πριν από τον γάμο τους, ο Mike, όπως εξομολογήθηκε στους παραγωγούς και το συνεργείο στο πλατό της εκπομπής A League of Their Own του Sky One, κλήθηκε – εάν το επιθυμούσε – να εκπληρώσει μία επιθυμία της μελλοντικής του πεθεράς: να κάνει διορθωτική επέμβαση στη μύτη του.

Ο επαγγελματίας του ράγκμπι είχε σπάσει τη μύτη του τουλάχιστον οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας, αλλά απέρριψε ευγενικά το αίτημα της Anna να την ισιώσει, καθώς μια χειρουργική επέμβαση θα εμπόδιζε το πρόγραμμα προπόνησης που είχε εκείνη την εποχή.

Μιλώντας στους Radio Times τον Νοέμβριο του 2011, λίγους μήνες μετά τον γάμο του, ο Mike υπερασπίστηκε την πεθερά του, λέγοντας ότι "ήταν ένα ανάλαφρο, αστείο σχόλιο" και πρόσθεσε: "Δεν ήταν μεγάλη υπόθεση, και κοιτάξτε τη μύτη μου - μπορείτε να την κατηγορήσετε;".