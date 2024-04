Coachella 2024 | Ανταπόκριση από το πιο πολυσυζητημένο πάρτι του Φεστιβάλ

Γράφει: George Satsidis (@georgesats), L.A. Correspondent Harper’s Bazaar Greece

Το Poosh event in the desert by Kourtney Kardashian Barker φιλοξένησε τη μεγαλύτερη εκδήλωση της χρονιάς, το CAMP POOSH, που συμπίπτει με το φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η καλοκαιρινή κατασκήνωση σε στυλ Poosh πραγματοποιήθηκε 11-15 Απριλίου, ευθυγραμμίζοντας τις δραστηριότητες του με το πρώτο Σαββατοκύριακο του πολυσυζητημένου φεστιβάλ μουσικής. Μία ομάδα γευσιγνωστών και influencers διανυκτέρευσαν στην hip κατασκήνωση από Πέμπτη έως Κυριακή, με την κύρια εκδήλωση (1000+ καλεσμένοι) να πραγματοποιείται το Σάββατο (13:00 έως 17:00).

Το μοναδικό γεγονός πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο Palm Desert Estate έκτασης 40 στρεμμάτων, όπου το διάσημο website της Kourtney, το Poosh δημιούργησε την απόλυτη νοσταλγική εμπειρία καλοκαιρινής κατασκήνωσης για λίγους εκλεκτούς καλεσμένους. Οι Campers απόλαυσαν πρωινό από τον Chef K της οικογένειας Kardashian αλλά και αμέτρητα δώρα από την εταιρία της Kim, Skims, adidas,Hawaianas, Erewon και πολλά άλλα περιζήτητα brands.

