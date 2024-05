Sarah Jessica Parker | Ποιος ήταν ο σύνοδός της στο Met Gala 2024

Στη λίστα με τις καλοντυμένες του Met Gala 2024 είναι αναμφισβήτητα και η Sarah Jessica Parker. Η πρωταγωνίστρια του And Just Like That δεν συνοδευόταν όμως από τον σύζυγό της στη φετινή διοργάνωση. Την είδαμε να ποζάρει στο κόκκινο χαλί φορώντας μία δημιουργία με την υπογραφή της Richard Quinn και έχοντας δίπλα της τον Andy Cohen.

Ο 55χρονος παρουσιαστής και η 59χρονη ηθοποιός ήταν ένα από τα καλύτερα δίδυμα της βραδιάς. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε ότι η Sarah Jessica Parker ήταν το ιδανικό ταίρι για την περίσταση ενώ για την εμφάνισή του προτίμησε ένα κοστούμι Berluti.

Getty Images

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που τους βλέπουμε να συνοδεύει ο ένας τον άλλο στο χαλί του Met Gala. Η Sarah Jessica Parker μετρά μαζί με τη φετινή 12 παρουσίες στη διοργάνωση ενώ η τελευταία φορά που συνοδευόταν από τον Andy Cohen ήταν το 2018.

Για τη φιλία τους η ηθοποιός είχε μιλήσει το 2023 στο The Howard Stern Show χαρακτηρίζοντάς τη "αληθινή" ενώ τόνισε ότι τον αγαπάει. "Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Στην αρχή πέφταμε διαρκώς ο ένας πάνω στον άλλο και είχαμε κοινούς φίλους αλλά δεν ήταν μια φιλία τόσο εύκολη" δήλωσε εξηγώντας πως η σχέση τους εξελίχθηκε με τον χρόνο.